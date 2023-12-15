Şanlıurfa'daki o aslan yavrusu bulundu, kurtarılamadı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol kenarına bırakıldığı iddia edilen aslan yavrusu, dedektör köpeklerle yapılan aramada bulundu. HAYDİ ekiplerince korumaya alınan yavru, kurtarılamadı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazide bulunan aslan yavrusu, kurtarılamadı. (Fotoğraf: İHA)
AA'nın haberine göre, Siverek-Şanlıurfa kara yolu 5. kilometresinde yol kenarında aslan yavrusu görüldüğü yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, söz konusu bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. (Fotoğraf: İHA)
Bölgede dedektör köpeklerle yapılan arama sırasında, aslan yavrusuna ulaşıldı. (Fotoğraf: İHA)
Hayvan Durum İzleme (Haydi) ekiplerince korumaya alınan yavru, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. (Fotoğraf: İHA)
Daha sonra tedavisi için Şanlıurfa'ya götürülen aslan, kurtarılamadı. (Fotoğraf: İHA)
Bulunduğunda yorgun ve bitkin halde olduğu görülen aslan yavrusunun kim tarafından bırakıldığının tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. (Fotoğraf: İHA)