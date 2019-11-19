Sabıka kayıtları var

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçiler görüntülerde, sürücülerden para talep ediyordu. Taksim Tarlabaşı Bulvarı’ndaki değnekçi ‘Fiş kesiyor musun? ‘sorusu üzerine ‘Fiş yok. Biz de burada çorbadayız, ekmektediyz. 10 lira ver yeter’ şeklinde cevap veriyordu. Bu görüntüler üzerine polis çalışma başlattı.

YAKALANDILAR

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda İSPARK alanlarında mesai saatleri dışında park eden sürücülerden para alan iki değnekçiyi tespit etti. Dün gece yapılan çalışmalarda Kazım A.(53) ile Süleyman T. (53) adlı iki değnekçi yakalandı.

SABIKA KAYITLARI VAR

Gözaltına alınan 2 değnekçi hakkında yapılan soruşturmada iki değnekçinin de sabıka kayıtları ortaya çıktı. Kasım A.’nın 5 kez 2918 Sayılı Trafik Kanununa Muhalefet, bir kez dolandırıcılık, 2 kez kasten yaralama, suçundan toplam 8 kaydı ortaya çıktı. Süleyman T.’nin ise bir kez 2918 Sayılı Trafik Kanununa Muhalefet suçundan kaydı çıktı.

İŞLEM YAPILIP SERBEST KALDILAR

2 değnekçi hakkında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İSPARK otoparklarını gece işgal eden değnekçiler sürücülere, "Kafana göre ne versen yeter, gündüz İSPARK bakıyor akşam biz bakıyoruz, aracınız burada güvende, çizilmez" demişlerdi.