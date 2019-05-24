İstanbul Havalimanı’nda hafta ortasında TC-LJE kuyruk kodlu Boeing 777/300 tipi uçak, İstanbul - Ankara seferini yapmak etmek üzere kalkış için pist başına doğru hareket etti. Uçak, taksi sırasında yol kenarında bulunan elektrik direğine kanat kısmından çarptı.

Kazanın duyulmasının hemen ardından Ankara harekete geçti. Kazanın nedenini araştırmak üzere bir ekip, İstanbul’a yönlendirildi.

Ekip, havalimanının işletmecisi İGA, uçağın sahibi THY ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü yetkilileri ile temasa geçti. Ankara, uçağın pilotlarını da Ankara’ya davet etti. Pilotlar, kazayla ilgili olarak yaşananları Ankara’da ilgili birimlere anlatacak. Kule personeli de dinlenecek.

KRİTİK SORULAR

Bu araştırmalar kapsamında kazayla iki kritik soru gündemde… İlk soru: O elektrik direği, orada ne arıyordu? İlk tahmin: İnşaat sırasında yapıldı ve kaldı… Bu, öncelikli bir konu olarak ele alınacak.

İkinci soru, kazanın yaşandığı taksi yoluyla ilgili. Kullanılmayan ya da tercih edilmeyen bir yol olduğu konusunda iddialar var? Bunlar ve kazaya ilişkin diğer soruların yanıtları, araştırma sonunda birkaç ay içinde ortaya çıkacak.