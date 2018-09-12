2 | 30

Hal böyle olunca da izleyicilerde yaz aylarında Türk filmi izleme alışkanlığı oluşmadı. Bu alışkanlığın oluşması için büyük prodüksiyonlu filmlerin yaz aylarında da gösterime girmesi gerekiyordu ama onların çekimleri için harcanan milyonlarca lira büyük oranda riske edilecekti.

Bu nedenle sezonun eylül - nisan arasına sıkışmış olma sorunu her yıl biraz daha büyüdü.

Ürettiği çok sayıda filmle sektörün lokomotifi olan BKM, sezonu yaz aylarına da kaydırmak için 'Türk filmleri yazın da izlenir' projesi üretti. Amaç, eylül - nisan arasında gösterime giren filmlerini yaz aylarında salonlara ikinci kez çıkararak izleyiciye Türk filmlerini mayıs, haziran, temmuz ve ağustosta da izleme alışkanlığı kazandırmak.

Bazı yapımcılar da aynı yolu izledi.

Peki bu proje olumlu sonuç verdi mi?

Yeniden gösterime giren 15 film toplam 167 bin 208 kişi tarafından izlendi. Ne var ki bu konuda daha yolun başında olunduğu için 'Türk filmleri yazın da izlenir' projesinin gerçek sonucunu görmek için bir kaç yıl beklemek gerecek ama görünen o ki Türk filmlerinin sayısı her yıl artacak. Bu nedenle yapımcıların yaz aylarını sezona dahil etmekten başka bir çarelerinin olduğu görülmüyor.