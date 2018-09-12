İkinci kez gösterime çıkarılan filmlere izleyici ilgi gösterdi mi?
12.09.2018 - 07:37 | Güncelleme:
Türk filmleri arttı, sezon sıkıştı. Hal böyle olunca fimler birbirinin önüne kesmeye başladı. Yapımcılar, yaz aylarında da izleme alışkanlığını kazandırmak için 'Türk filmleri yazın da izlenir' projesi üreterek filmlerini ikinci kez gösterime çıkardı. Mehmet Çalışkan, o filmlere izleyicinin ne ölçüde ilgi gösterdiğini derledi
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2011'den öncesine kadar bir sorun yoktu. Çünkü gösterime giren Türk filmlerinin sayısı azdı. Bu nedenle yapımcılar eylül başından nisan sonuna kadar olan sezonda vizyon takvimlerini rakiplerine göre belirliyor, hiçbir film diğerinin önünü kesmiyordu. Çekilen Türk filmlerinin artması bir büyük sorunu da beraberinde getirdi. Türk filmleri zorunlu olarak eş zamanlarda gösterime girmeye, birbirlerinin önünü kesmeye başlayınca sezon 8 ay içine sıkıştı. Film çokluğu nedeniyle gösterimde kalma haftaları da kısalmaya başlayınca yapımcılar bütün sektörü olumsuz etkileyen sorunu bertaraf etmek için yaz aylarını da sezona dahil etmenin yolunu aramaya başladı. Peki izleyiciler yaz aylarında yabancı filmleri izliyor da Türk filmlerini neden izlemiyor? Çünkü bugüne kadar büyük prodüksiyonlu, izleyicinin yoğun ilgi göstereceği filmler beyazperdeye hep eylül ile nisan arasında yansıdı. Yaz aylarında ise sanat filmleri veya küçük prodüksiyonlu filmler.
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Hal böyle olunca da izleyicilerde yaz aylarında Türk filmi izleme alışkanlığı oluşmadı. Bu alışkanlığın oluşması için büyük prodüksiyonlu filmlerin yaz aylarında da gösterime girmesi gerekiyordu ama onların çekimleri için harcanan milyonlarca lira büyük oranda riske edilecekti. Bu nedenle sezonun eylül - nisan arasına sıkışmış olma sorunu her yıl biraz daha büyüdü. Ürettiği çok sayıda filmle sektörün lokomotifi olan BKM, sezonu yaz aylarına da kaydırmak için 'Türk filmleri yazın da izlenir' projesi üretti. Amaç, eylül - nisan arasında gösterime giren filmlerini yaz aylarında salonlara ikinci kez çıkararak izleyiciye Türk filmlerini mayıs, haziran, temmuz ve ağustosta da izleme alışkanlığı kazandırmak. Bazı yapımcılar da aynı yolu izledi. Peki bu proje olumlu sonuç verdi mi? Yeniden gösterime giren 15 film toplam 167 bin 208 kişi tarafından izlendi. Ne var ki bu konuda daha yolun başında olunduğu için 'Türk filmleri yazın da izlenir' projesinin gerçek sonucunu görmek için bir kaç yıl beklemek gerecek ama görünen o ki Türk filmlerinin sayısı her yıl artacak. Bu nedenle yapımcıların yaz aylarını sezona dahil etmekten başka bir çarelerinin olduğu görülmüyor.
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CİCİ BABAM İlk gösterimini 20 Nisan'da gerçekleştiren filmi Meltem Bozoflu yönetti. 'Cici Babam' için 583 bin 963 bilet kesildi.
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13 Temmuz'da yeniden gösterime giren 'Cici Babam', 1.182 kişi tarafından daha izlendi. Toplam İzleyici Sayısı: 440.458
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BİZİM KÖYÜN ŞARKISI Tuğçe Soysop'un yönettiği filmin ilk gösterim tarihi 30 Mart. 'Bizim Köyün Şarkısı' 798 bin 261 kişi tarafından izlendi.
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27 Temmuz'da yeniden gösterime çıkarılan 'Bizim Köyün Şarkısı'nın izleyici hanesine 803 kişi daha yazıldı. Toplam İzleyici Sayısı: 799 bin 64
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KELEBEKLER Tolga Karaçelik'in bol ödüllü filmine 30 Mart'ta başlayan ilk gösteriminde 127 bin 266 kişi ilgi gösterdi.
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3 Ağustos'ta başlayan ikinci gösterimindeyse 'Kelebekler'e gösterilen ilgi 4 bin 141. Toplam İzleyici Sayısı: 130 bin 919
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AYLA Can Ulkay'ın yönettiği film, 27 Ekim'de gösterime girdi. Türk sinemasının 2017'de Oscar adayı olan 'Ayla'yı ilk gösteriminde 5 milyon 552 bin 87 kişi tarafından izledi.
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15 Haziran'da bir kez daha gösterime giren 'Ayla'yı ikinci göstermindeyse 36 bin 816 kişi izledi. Toplam İzleyici Sayısı: 5 milyon 588 bin 87
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ARİF v 216 Kıvanç Baruönü'nün yönetmen koltuğuna oturduğu filmin ilk gösterim tarihi 5 Ocak. 'Arif v 216', ikinci gösterime kadar 4 milyon 946 bin 88 kişi tarafından izlendi.
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'Arif v 216'yı 18 Mayıs'ta başlayan ikinci kez gösteriminde 22 bin 374 kişi izledi. Toplam İzleyici Sayısı: 4 milyon 968 bin 462
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AİLE ARASINDA Ozan Açıktan'ın yönettiği film, izleyicinin tarşısına 1 Aralık'ta çıktı. 'Aile Arasında', 5 milyon 276 bin 143 kişi tarafından izlendi.
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10 Ağustos'ta tekrar gösterime çıkarılan 'Aile Arasında' için ikinci gösteriminde 12 bin 576 bilet kesildi. Toplam İzleyici Sayısı: 5 milyon 288 bin 143
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YOL ARKADAŞIM Bedran Güzel tarafından yönetilen film 27 Ekim'de gösterime girerken 2 milyon 16 bin 431 kişi tarafından izlendi.
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25 Mayıs'ta gösterime tekrar giren 'Yol Arkadaşım' için 33 bin 435 kişi daha sinema salonlarını doldurdu. Toplam İzleyici Sayısı: 2 milyon 60 bin 866
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CEBİMDEKİ YABANCI Serra Yılmaz'ın ilk yönetmenlik çalışması. Filmi, 2 Şubat'ta başlayan ilk gösteriminde 842 bin 794 kişi izledi.
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1 Haziran'da yeniden izleyiciyle buluşturulan 'Cebimdeki Yabancı' için 4 bin 253 bilet kesildi. Toplam İzleyici Sayısı: 846 bin 794
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DELİHA 2 Gupse Özay'ın senaristlik ve oyunculuk kariyerine yönetmenliği de eklediği film, 12 Ocak'ta gösterime girerek 2 milyon 98 bin 660 kişiyi sinema salonlarına çekti.
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6 Temmuz'da yeniden gösterime giren 'Deliha 2', 7 bin 494 kişiyle daha buluştu. Toplam İzleyici Sayısı: 2 milyon 106 bin 154
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ACI TATLI EKŞİ Andaç Haznedaroğlu imzalı filme 22 Aralık'ta gösterime girdiğinde 618 bin 746 kişi ilgi gösterdi.
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8 Haziran'daki ikinci gösteriminde 'Acı Tatlı Ekşi', 3 bin 928 kişi tarafından daha izlendi. Toplam İzleyici Sayısı: 622 bin 674
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SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN Burak Aksak'ın yönettiği film gösterime 17 Kasım'da girerken 388 bin 291 kişinin ilgisini çekti.
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15 Haziran'da yeniden izleyiciyle buluşan 'Sen Kiminle Dans Ediyorsun'un ikinci gösterimi bin 304 kişiyle gerçekleşti. Toplam İzleyici Sayısı: 389 bin 595
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DÜĞÜM SALONU Komedi filmlerinin ünlü yönetmeni Hakan Algül'ün yönetmen koltuğuna oturduğu film, gösterime 16 Mart'ta girdi. Şahin Imak'ın yazdığı ilk sinema filmi senaryosu olan 'Düğüm Salonu', 174 bin 540 kişi tarafından izlendi.
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22 Haziran'da gösterimi yenilenen 'Düğüm Salonu', 2 bin 630 kişi tarafından daha izlendi. Toplam İzleyici Sayısı: 177 bin 170
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ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ Kamil Çetin tarafından yönetilen film 19 Ocak'ta gösterime girip 1 milyon 480 bin 47 kişi tarafından izlendi
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27 Temmuz'da yeniden gösterime giren 'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi'nin izleyici sayısına 3 bin 801 kişi daha eklendi. Toplam İzleyici Sayısı: 1 milyon 483 bin 848
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ÖLÜMLÜ DÜNYA Ali Atay'ın yönettiği film, 26 Ocak'ta gösterime girerek 552 bin 674 kişi tarafından izlendi.
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'Ölümlü Dünya', 11 Mayıs'ta ikinci kez gösterime girdi. İkinci gösterimdeyse filmi 32 bin 471 kişi izledi. Toplam İzleyici Sayısı: 585.145
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