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HaberlerSağlıkYENİDEN KIPKIRMIZI! O il korkuttu! 2 ay sonra yeniden... - Haberler
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Samsun'da risk haritası 2 ay sonra yeniden kırmızı

Samsun'da artan koronavirüs vakaları ile birlikte 2 ay sonra Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında kent merkezi yüksek riski temsil eden kırmızı renk ile kaplandı

YENİDEN KIPKIRMIZI! O il korkuttu! 2 ay sonra yeniden... - Haberler
O il korkuttu! 2 ay sonra yeniden kırmızı
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DHA

Samsun'da, yaklaşık iki ay önce azalan koronavirüs vakaları ile birlikte Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında kent merkezi düşük riski temsil eden yeşil renge dönmeye başlamıştı. Ancak vaka sayılarının yeniden yükselmesi ile birlikte 2 ay sonra HES uygulamasındaki risk haritasında kent merkezi yüksek riski temsil eden kırmızı renk ile kaplandı. Vaka sayısındaki artış HES uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Öte yandan görevlilerin ve uzmanların 'Evde kalın çağrılarına rağmen kentteki cadde ve sokaklardaki yoğunluk da devam ediyor. Ekiplerin maske ve sosyal mesafe konusundaki denetimleri ise yoğun olarak sürüyor.

'SOKAKLARDA HERKES İÇ İÇE'

Sanem Melisa Çelik, koronavirüs vakalarının artmasında dışarı çıkan insanlarının sayısının fazla olmasının etkili olduğunu belirterek "Sokaklarda herkes iç içe. İşi olan da olmayan da dışarı çıkıyor. Bu şekilde vaka sayısı ister istemez artıyor. Herkes tatile şehir dışına gidiyor. Caddeler çok kalabalık. Herkes dip dibe. Çoğu kişi de maskesini burnunu altına indiriyor. Bu şekilde vaka sayısı artıyor. İşi olmayanlar dışarı çıkmamalı olanlar da hızlı bir şekilde halledip geri evlerine dönmeliler" dedi.

'SAVUNULACAK BİR TARAFI YOK'

Evde kalması gerekenlerin de işi olmamasına arğmen dışarı çıktıklarını söyleyen Kenan Ölmez "Vatandaşların dışarı çıkmamaları lazım. Bunun savunulacak bir durumu yok. İşi olan mecbur dışarı çıkıyor ancak 'Gezeyim tozayım' diye çıkıldığı zaman bu kalabalığı artırıyor bu da riski yükseltiyor. Bunun savunulacak bir tarafı olamaz bu insanlar çıkmayacaklar, mümkün olduğu kadar insanlar zaruri ihtiyaçları için dışarı çıkmalı aksi halde evinde kalmalı. Biz de 'Bana bir şey olmaz, aman ne olacak' düşüncesi maalesef çok var. Bu düşünce ile insanlar dışarı çıkıyor bu nedenle Karadeniz Bölgesinde vakalar yüksek. 'Bir şey olmaz' diye bir şey yok, oluyor, insanlar ölüyor" şeklinde konuştu.

'MASKE VE MESAFAYE UYULMAZSA DEVAM EDER'

Esnaf olan Recep Tezel, cadde ve sokakların dolu olduğunu bu nedenle koronavirüs vakalarının artmasının da normal bir sonuç olduğunu belirterek "Caddeler kalabalık insanlar arasında mesafe olması lazım biraz. Bazen ben vatandaşları uyarıyorum 'Mesafeyi koruyun' diyorum bana ters ters bakıyorlar. Maske ve mesafeye uyulduğu zaman koronavirüs gider yoksa böyle devam eder. Biraz da halkta olması lazım insanlar tedbir alması lazım. Halkımızda da biraz anlayış olması lazım" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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