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Büyük değişim! O ilçede yerleşik Rusların sayısı savaşla birlikte arttı

Her gün binlerce turistin geldiği Antalya’nın 300 bin nüfuslu Alanya ilçesini yabancılar sadece gezmekle kalmıyor, binlercesi de ilçeye yerleşiyor. O yabancılar arasında Ruslar ön planda. İlçede 60 bin Rus yaşıyor. Yatırımlarını da ilçeye yapan Rusların ilçede sadece gayrimenkule 2.5 milyar dolar yatırdıkları düşünülüyor. Bu nedenle konut fiyatları ve kiralarda büyük artış yaşandığı için bu durumdan rahatsız olanlar olsa da, ciddi bir ekonomi oluşmasından mutlu olanların sayısı da az değil. İlçede oluşan zengin Rus diasporasına mensup okul çağında tam 4 bin Rus çocuk var. Alanya’da herkesin şikayet ettiği tek konu ise kontrolsüz artan fahiş kiralar. Emlak uzmanları da kontrolsüz kiralama sistemi nedeniyle kirada devletin vergi kaybına dikkat çekiyor

O ilçede yerleşik Rusların sayısı savaşla birlikte arttı! - Güncel haberler
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Haber Merkezi

Türkiye’nin turizm cenneti olan Antalya’da son yıllarda patlayan yabancı nüfusta Rus etkisi hissediliyor.

Çoğu, haklarındaki cezalar nedeniyle ülkelerinden kaçarak gelen Ruslar, yerleşik mülteci imajından oldukça farklı bir portre çiziyor.

Habertürk’ten Didem Arvas’ın haberine göre Antalya’da ve özellikle de Alanya’da şimdiden yatırımcı bir Rus diasporası oluşmuş durumda. Yabancı bir yerleşimcinin ikametgâh alabilmesi için kira kontratı yapması yetiyor. Alanya'da bu uygulamanın suistimali ise haksız kazanca neden oluyor. Rus ve Ukraynalılar, edindikleri konutları emlakçı ve internet siteleri aracılığıyla denetimsiz bir biçimde üçüncü kişilere kiralayabiliyor.

Yabancı Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, bugün 300 bini bulan Alanya nüfusunun 50 bin ile 60 binlik kısmını Ruslar'ın oluşturduğunu söylüyor ve “Biz onları yabancı olarak değil ‘Yeni Alanyalılar’ olarak tanımlıyoruz” diyor.

Büyük çoğunluğu turizmci olan Antalya'daki Rus diasporasının kentte 2.5 milyar dolarlık gayrimenkul yatırımı olduğu tahmin ediliyor. Savaştan kaçmak için kente gelen Ruslar barınmak için aldıkları arazi ve konutlarla Alanya’da yatırımcı oluyor. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, şu an sadece barınma için gayrimenkule yatırım yapan Rusları, bir süre sonra ticari girişimciler olarak görebileceğimizi söylüyor.

YABANCI NÜFUSU DENGELEMEK İÇİN İKAMETGÂH DEĞİŞİKLİĞİ YASAĞI

Demografik yapıda bu gözle görülür değişim, belediyelerin organize ettiği açık hava konserlerinin afişlerine de yansıdı. Bazı afişlerde sadece Kiril alfabesi görülüyor. Demografik dönüşümün en önemli göstergesi ise yabancı nüfusun yüzde 20’yi aştığı bazı mahallelerde ikamet değişikliği yasağı konması oldu. Bu yasakla birlikte yabancılar nüfus yoğunluğuna göre belirlenen mahallelere yerleşemeyecek. Göç İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre Alanya’nın Mahmutlar başta olmak üzere Kargıcak, Kestel ve Avsallar mahallelerinde yabancı nüfus oranı değişmedikçe bu yasak kalkmayacak. Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker, “Bu durumda müteahhitler de yatırımlarını Alanya’daki başka bölgelere yönlendirdi” diyor. Küçüker, Alanya’nın gayrimenkul yatırımı için yabancıların gözünde cazibe noktası haline gelmesinin arkasında bir başarı hikâyesinin olduğunu söylüyor. “Pek çok alternatif varken eğer Norveç’te yaşayan insanı buraya getirebiliyorsak bu bir başarıdır ve bu başarının önü kesilmemelidir" diye de ekliyor.

Gazeteci Mehmet Ali Dim de bu yatırımların ekonomik olarak tüm Alanyalıların yüzünü güldürdüğünü söylüyor. “Alanya’ya giren gelir ortalama kişi başı 50 bin dolardan az değil. Bu, buradaki herkesin nasiplendiği bir ekonomi” ifadeleriyle ilçedeki durumu özetliyor.

“TÜRKİYE, RUS GÖÇÜNE HAZIRLIKSIZ YAKALANDI”

Alanya’da normalde sezonluk bir canlılık yaşanan ekonominin büyümesiyle birlikte bazı aksaklıklar da yaşanıyor. Bunların başında konut kiralama sistemindeki denetimsizlik geliyor. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, henüz gayrimenkul alım, satım ve kiralama sisteminin oturmadığını dile getirerek “Yatılı gelen misafiri günlük ağırlamaya çalışıyoruz. Yabancıların Alanya’daki konutlarını kiralama sistemindeki denetimsizlik önemli bir soruna yol açıyor. Yabancıların aldığı konutların günlük ve aylık olarak fahiş fiyatlarla kiraya verilmesinden haksız kazanç elde ediliyor” diyerek gelişen soruna işaret ediyor.

"4 BİN RUS YA DA MELEZ ÖĞRENCİ"

Erdem ayrıca, Alanya’da özel ya da devlet okullarında okuyan 4 bin Rus ya da melez çocuğun eğitim gördüğüne dikkat çekiyor:

“Eğitim sistemimizin hazır olması çok önemli. Çocukların sisteme entegrasyonu için Milli Eğitim bünyesinde kendi dillerinde eğitim veren okullara ihtiyaç var. Bizim bunu iyi koordine etmemiz lazım. Oyunun kuralını bizler belirleyeceğiz.”

Fotoğraflar: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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