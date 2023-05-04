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Ö ile başlayan erkek isimleri: Ö harfi ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Dünyaya gelmeye hazırlanan bebeklerin kimliğini oluşturan en önemli unsurlardan biri, verilen isimlerdir. Her isim, farklı bir söyleyiş tarzına ve anlama sahiptir. Anne ve baba adayları da hamilelik süresi boyunca bebekleri için en doğru ismi bulmaya çalışıyor. Geçmişten günümüze gelen klasik ve geleneksel isimler, bugün de en çok kullanılan isimleri içinde barındırıyor. Diğer yandan popüler, modern ve nadir bilinen isimleri araştıran pek çok ebeveyn bulunuyor.

Ö ile Başlayan Erkek İsimleri: Ö Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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Ö ile başlayan erkek isimleri, internet üzerinden araştırılan konulardan biridir. Bu kategoride yer alan tüm isimleri merak ediyorsanız Ö harfi ile başlayan erkek bebek isimlerini içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Ö ile Başlayan Erkek İsimleri

Ö harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları, anne ve baba adaylarının merakla araştırdığı bir konudur. Bebeklerine isim verirken, isimlerin anlamlarını da bilmek isteyen ebeveynler, tüm araştırmalarını titiz bir şekilde yürütüyor. Peki, Ö ile başlayan erkek bebeği isim önerileri nelerdir? İşte cevabı…

Ö Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

  • Öcal: Öcünü al, intikam al anlamında
  • Ödül: Bir iyilik ya da başarı karşısında verilen hediye, başarının karşılığı
  • Öge: 1) Bir ulusun ileri geleni. 2) Akıllı ve bilgili. 3) Ünlü.
  • Ögeday: 1) Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın oğluna verdiği isim. 2) Bilgili, akıllı.
  • Öget / Öğet: Beğenilen ve aranılan kişi, övülen
  • Ögetürk: Bilge Türk
  • Öğe: Unsur
  • Öğüt: Nasihat, yaşanan tecrübeler sonrasında birine verilen akıl, yol
  • Öke: Deha sahibi, çok zeki kişi
  • Öker: Bilgisiyle takdir edilen kişi
  • Ökkeş: 1) Bir dağ adı. 2) Erkek örümcek.
  • Ökmen: Zeki, bilgili kişi
  • Ökte: Üstün zekaya sahip
  • Öktem: Görkemli ve yürekli kişi, yiğit
  • Ökten: Güçlü yiğit
  • Ömer: 1) Hayatın sırrı. 2) Adil kişi. 3) Merhametli ve dirayetli.
  • Ömür: Bir canlının doğumundan ölümüne kadar yaşadığı süre
  • Önal: Önde olan, üstünden gelen
  • Öncel: Yol gösterici
  • Öncü: Lider, önder, şef, bir işte yol gösteren
  • Önder: Bir topluluğun başında olan, önde giderek yol gösteren
  • Önel: Bir iş için verilen zaman, süre
  • Önem: Nicelik ya da nitelik açısından verilen değer, kıymet
  • Ötüken: Oğuz Destanı’nda geçen ormanlık kutsal alan
  • Övet: Allah’a duyulan minnet
  • Öymen: Talihli kişi
  • Özay: Özü ay gibi kişi
  • Özbay: Özden zengin olan
  • Özben: Asil soydan geliyorum anlamında
  • Özberk: Soyu sağlam, özü güçlü
  • Özcan: Candan, gönülden
  • Özdemir: Özü demir kadar sert
  • Özenç: Her şeyi olduğundan daha iyi yapan, işine özenen
  • Özgü: Kendine has, hiç kimseden ya da hiçbir şeyden etkilenmeyen
  • Özgür: Serbest, istediğini yapan
  • Özhan: Soyu hanlara dayanan, han soyuna mensup
  • Özkan: Temiz soydan gelen, temiz kan

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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