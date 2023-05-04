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Ö ile Başlayan Erkek İsimleri: Ö Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

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Ö ile başlayan erkek isimleri, internet üzerinden araştırılan konulardan biridir. Bu kategoride yer alan tüm isimleri merak ediyorsanız Ö harfi ile başlayan erkek bebek isimlerini içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Ö ile Başlayan Erkek İsimleri

Ö harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları, anne ve baba adaylarının merakla araştırdığı bir konudur. Bebeklerine isim verirken, isimlerin anlamlarını da bilmek isteyen ebeveynler, tüm araştırmalarını titiz bir şekilde yürütüyor. Peki, Ö ile başlayan erkek bebeği isim önerileri nelerdir? İşte cevabı…

Ö Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Öcal : Öcünü al, intikam al anlamında

: Öcünü al, intikam al anlamında Ödül : Bir iyilik ya da başarı karşısında verilen hediye, başarının karşılığı

: Bir iyilik ya da başarı karşısında verilen hediye, başarının karşılığı Öge : 1) Bir ulusun ileri geleni. 2) Akıllı ve bilgili. 3) Ünlü.

: 1) Bir ulusun ileri geleni. 2) Akıllı ve bilgili. 3) Ünlü. Ögeday : 1) Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın oğluna verdiği isim. 2) Bilgili, akıllı.

: 1) Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın oğluna verdiği isim. 2) Bilgili, akıllı. Öget / Öğet : Beğenilen ve aranılan kişi, övülen

: Beğenilen ve aranılan kişi, övülen Ögetürk : Bilge Türk

: Bilge Türk Öğe : Unsur

: Unsur Öğüt : Nasihat, yaşanan tecrübeler sonrasında birine verilen akıl, yol

: Nasihat, yaşanan tecrübeler sonrasında birine verilen akıl, yol Öke : Deha sahibi, çok zeki kişi

: Deha sahibi, çok zeki kişi Öker : Bilgisiyle takdir edilen kişi

: Bilgisiyle takdir edilen kişi Ökkeş : 1) Bir dağ adı. 2) Erkek örümcek.

: 1) Bir dağ adı. 2) Erkek örümcek. Ökmen : Zeki, bilgili kişi

: Zeki, bilgili kişi Ökte : Üstün zekaya sahip

: Üstün zekaya sahip Öktem : Görkemli ve yürekli kişi, yiğit

: Görkemli ve yürekli kişi, yiğit Ökten : Güçlü yiğit

: Güçlü yiğit Ömer : 1) Hayatın sırrı. 2) Adil kişi. 3) Merhametli ve dirayetli.

: 1) Hayatın sırrı. 2) Adil kişi. 3) Merhametli ve dirayetli. Ömür : Bir canlının doğumundan ölümüne kadar yaşadığı süre

: Bir canlının doğumundan ölümüne kadar yaşadığı süre Önal : Önde olan, üstünden gelen

: Önde olan, üstünden gelen Öncel : Yol gösterici

: Yol gösterici Öncü : Lider, önder, şef, bir işte yol gösteren

: Lider, önder, şef, bir işte yol gösteren Önder : Bir topluluğun başında olan, önde giderek yol gösteren

: Bir topluluğun başında olan, önde giderek yol gösteren Önel : Bir iş için verilen zaman, süre

: Bir iş için verilen zaman, süre Önem : Nicelik ya da nitelik açısından verilen değer, kıymet

: Nicelik ya da nitelik açısından verilen değer, kıymet Ötüken : Oğuz Destanı’nda geçen ormanlık kutsal alan

: Oğuz Destanı’nda geçen ormanlık kutsal alan Övet : Allah’a duyulan minnet

: Allah’a duyulan minnet Öymen : Talihli kişi

: Talihli kişi Özay : Özü ay gibi kişi

: Özü ay gibi kişi Özbay : Özden zengin olan

: Özden zengin olan Özben : Asil soydan geliyorum anlamında

: Asil soydan geliyorum anlamında Özberk : Soyu sağlam, özü güçlü

: Soyu sağlam, özü güçlü Özcan : Candan, gönülden

: Candan, gönülden Özdemir : Özü demir kadar sert

: Özü demir kadar sert Özenç : Her şeyi olduğundan daha iyi yapan, işine özenen

: Her şeyi olduğundan daha iyi yapan, işine özenen Özgü : Kendine has, hiç kimseden ya da hiçbir şeyden etkilenmeyen

: Kendine has, hiç kimseden ya da hiçbir şeyden etkilenmeyen Özgür : Serbest, istediğini yapan

: Serbest, istediğini yapan Özhan : Soyu hanlara dayanan, han soyuna mensup

: Soyu hanlara dayanan, han soyuna mensup Özkan: Temiz soydan gelen, temiz kan

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