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        Haberler Gündem Güncel O KENTİMİZ DONDU | Soğuk rekorunu o kentimiz kırdı: -17.2 - Bolu haberleri

        Soğuk rekorunu o kentimiz kırdı: -17.2

        Türkiye'de dün gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 17.2 dereceyle Bolu'da ölçüldü. En soğuk ikinci yer, eksi 15.7 dereceyle Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Çamkoru oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 10:41 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:44
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        Soğuk rekorunu o kentimiz kırdı: -17.2
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

        ESKİ 17.2 İLE BOLU BİRİNCİ OLDU

        AA'da yer alan habere göre hava sıcaklığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda sıfırın altında 17.2 derece olarak kaydedildi.

        ÇAMLIDERE ÇAMKORU İKİNCİ

        Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri eksi 15.7 dereceyle Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Çamkoru ile üçüncü yeri eksi 15.6 dereceyle Bolu'nun Gerede ilçesi Samat köyü oldu.

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        #Bolu
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