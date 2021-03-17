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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 4 bin personelin katılımıyla kent merkezinde ve ilçelerde denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre Vali Şıldak, şunları kaydetti: "Balıkesir, 2 Mart itibariyle çok yüksek risk grubunda bulunan bir il olarak açıklanmıştı. Şu an geldiğimiz nokta bu konudaki gruplandırmadaki yerimizi korumakla birlikte daha da yüksek bir orana ulaştığımızı görüyoruz. Süreç içerisinde denetimlerimizi arttırmıştık, en yoğun şekilde uygulamaya başlamıştık, uyarılarımızı, anonslarımızı, duyurularımızı, kamuoyuyla, vatandaşlarımızla günlük paylaşımlar yaparak sürdürmekteydik. Buna rağmen ilimizdeki vakaların pek çoğunun mutasyonlu olmasının da etkisiyle, yüz bin nüfusa düşen sayı 140’lardan 250’lerin üzerine taşındı. Dün itibariyle de aldığımız vaka sayıları maalesef en yüksek seviyeye çıktı. Özellikle bunun da vatandaşlarımız tarafından bilinmesini istiyorum. Baktığımız zaman salgının ilimizdeki durumunun kırmızı alarm verdiğini ifade etmek istiyorum. Şu anda biz Balıkesir olarak kırmızı bir alarm altındayız."

“VATANDAŞLARIMIZDAN DUYARLILIK BEKLİYORUZ”

Vatandaşların her birinden destek almak istediklerini kaydeden Vali Şıldak “Duyarlılık bekliyoruz. Yapılması gereken çok kolay, çok basit. En başta ifade edildiği gibi üçlü kural hâlâ geçerli. Maske, mesafe, temizlik kuralı gerçekten hastalıktan salgından koruyor. Bunu hafife almamak lazım. Evet maske takılıyor ama bazen kuralına uygun takılmadığını, bazı kapalı ortamlarda hiç takılmadığını, mesafe kuralının ise sık sık ihlal edildiğini ne yazık ki görmekteyiz. Yayılım bu şekilde gerçekleşiyor. Bu kurallara tam manasıyla uyulsa, bu derece yüksek bir yayılım oluşmayacağını söylemek istiyorum. Şunu özellikle belirtmek istiyorum, bir hafta 10 gün zarfında insanlarımızın tamamının istisnasız olarak bu kurallara uyması halinde Balıkesir’de vakaların en hızlı şekilde düşeceğine inancım tam. Balıkesirli vatandaşlarımız bunu başaracak iradeye ve isteğe sahip olsunlar” diye konuştu.

“KURALLARA UYMAKTAN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK”

Normale dönmek için kurallara uymaktan başka şansları olmadığına dikkat çeken Balıkesir Valisi Şıldak şöyle devam etti:

"Çünkü başka şansımız yok. Okullarımız tam olarak açılamadı, esnafımız tam olarak dükkanlarında hizmet veremiyorlar. Bütün iş yelerinin normalleşmesi, eğitimin normalleşmesi için bizim çok yüksek riskten kurtulmamız lazım. Bunun için de vakaların sayısının düşmesi gerekiyor. Bunun da tek bir kuralı var, bu kadar yoğun denetime, bilgilendirmeye rağmen, gerçek ortada vatandaşımız kendi denetimini yapmalı, kendi kuralını uygulamalı. Kurallar da çok net. Maske, mesafe, temizlik. Balıkesir’in bu alarm durumundan bir an önce kurtulması için en yüksek seviyede vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum. Bu davetim çok net. Altını çiziyorum, mağdur olmamak için. Normal hayata geçişi daha da uzatmamak için bunu hep birlikte yapalım.

“EK TEDBİRLER GELEBİLİR”

Bazen farklı yorumlarla karşılaşıyoruz, denetimlerin yeterli olmadığı söyleniyor. Bu ifadeye ben katılmıyorum. Denetimler ilimizde en baştan itibaren çok yüksek seviyede uygulanıyor. Hem ekip sayımız hem denetim süremiz, denetim sayımız ve uygulanan ceza miktarı çok yüksek. Burada önemli olan süreç izleniyor hükümetimiz tarafından, Sağlık, İçişleri Bakanlığımız tarafından. İlimizde yapılan her testin ve her denetimin sonucu anlık olarak Ankara’dan takip ediliyor.

Biz de bu görüşmelerimizi günlük olarak sürdürüyoruz ilgili bakanlıklarımızla. Koordinasyon en üst seviyede yürütülüyor. Belki şu olacak, eğer vakaların düşmesi söz konusu olmayacak ve daha da yükselme devam edecek olursa ilave tedbirler gelebilir. Bunun değerlendirmesi kabinemizde alınacak karar çerçevesinde bizlere talimat olarak ulaştırılacaktır. Bu duruma düşmemek, insanlarımızın daha da mağduriyet yaşamaması için lütfen ama lütfen kurallara tam olarak ve samimi olarak uyalım. Uymuş gibi yapmayalım. Gerçekten durum iç açıcı değil. Balıkesir adına, burada ilin valisi olarak bu konuda üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. İlimizin eğitim seviyesi, yüksek kültür seviyesi, kurallara uymada aslında son döneme kadar gelinen uyumlu süreç demek ki tam olarak gerçekleşmiyor ki bu vakaların düşüşünü tam olarak sağlayamıyoruz. Bütün arkadaşlarım, kamu personelimiz, denetim ekiplerimiz olağanüstü performansla sahadalar. Bunun bir karşılığı olması lazım. Vatandaşlarımızdan bu durumu görüp günlük hayatlarını kontrollü olarak sürdürmelerini istirham ediyorum. ”

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