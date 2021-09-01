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İsveç merkezli moda perakende markası H&M, dünyada sadece İngiltere ve Japonya’da uygulanan, enerji tüketimini azaltan, sürdürülebilir malzemeler ve teknolojilerle tasarlanan yeni mağaza konseptini İstanbul’a taşıdı.

Söz konusu yeni nesil mağazanın Meydan İstanbul AVM’de açılacağı bildirildi. Yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül’de kapılarını açacak mağaza ile daha yeşil bir tasarımla daha az enerji tüketimi amaçlanıyor.

Türkiye yatırımlarında önceliğin her zaman anlamlı büyüme olduğuna dikkat çeken H&M Türkiye Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu, "Pandemi döneminde marka olarak anlamlı büyümeye odaklandık. Bu da potansiyeli olan lokasyonlarda arayışlarımızın devam etmesi, performansı kuvvetli mağazalarımızda müşterilerimize daha iyi servis verebilmek adına konsept ve alan yönetimine yönelik projelendirmelerimizin devam ettiği anlamına gelmektedir" dedi.

Pandemi sürecinde yaşanan sokağa çıkma yasakları, AVM yasakları ve kısıtlamalarla mağazalardaki müşteri trafiğinin ve ciroların olağan bir şekilde düştüğünü ama bu dönemde online kanalların dikkat çeken bir ivme kazandığını belirten Arpacıoğlu, "Mağazalar ve online her zaman birbirini destekleyen ve besleyen iki satış kanalı. İkisini de birbirinden bağımsız düşünmüyoruz. Omni mağazacılık bu yüzden bizim için çok kıymetli. Pandemi döneminde ağırlık kazanan online satış olsa da yasakların kalkması ve normalleşme süreciyle birlikte mağazalarımız beklenenin çok üstüne bir performansla geri döndü" ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, H&M Group'un yerel para birimlerindeki net satışları, geçen yılın aynı dönemine göre 2021'in ilk yarısında yüzde 12 arttı. Markanın online satışları da altı aylık dönemde yüzde 47 artış gösterdi.