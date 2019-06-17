Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesine bağlı Bağpınar Mahallesi'nde, 30 yıl önce kurulan mobilya fabrikası, firma tarafından geçen yıl biyokütle enerji santraline çevrildi. Otomobil ve uçakların kullanım süresi dolan lastiklerinin yakılarak, elektriğin üretildiği santrelden yükselen dumanlar nedeniyle mahalleli, zor günler geçirdiğini söylüyor. Mahalle sakinleri, dumandan etkilenmemek için maske takarak, dolaştıklarını belirtiyor.

"KANSER VE ASTIM BAŞ GÖSTERDİ"

DHA'daki habere göre Bağpınar Mahallesi'nin muhtarı Ömer Nalbant, biyokütle enerji santralinin daha önce mobilya fabrikası olduğunu dile getirerek, "Kimse bu durumundan şikâyetçi değildi; ama araç ve uçak lastiklerinin yakıldığı bu fabrika, mahalleme zarar veriyor. Son 1 yıldır fabrikanın ortaya çıkardığı duman nedeniyle mahallemde kanser ve astım hastalığı baş gösterdi. Yetkililerden yardım istediğimde, işletmenin geçici ruhsatı olduğunu, fabrikayı takip ettiklerini söylediler" dedi.

"HAYVANLARIMIZI GEZDİREMİYORUZ"

Mahalle sakinlerinden İsmail Karabudak (32),hayvancılıkla geçimini sağladığını belirterek, "Buraya 30 yıl önce açılan fabrika şimdi geri dönüşüm fabrikası olarak kullanılıyor. Lastik yakarak elektrik ürettiklerini söylemektedir. Çıkan zehirli duman ve gazdan köyümüzde maskeli olarak yaşıyoruz. Şu an çevre katliamı yaşanmaktadır. Fabrikadan çıkan duman ağaçların kurumasına neden oldu. Hayvanlarımızı dışarıda gezdiremiyoruz" diye konuştu.

ÇEVRE İL MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME YAPTI

Fabrika yetkilileri ise dumanın insan sağlığına zarar vermediğini ve filtreleme sisteminin olduğunu söyledi. Öte yandan Kayseri Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, şikâyet edilen santralde inceleme yaptı.