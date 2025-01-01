TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı O Ses Türkiye, yılbaşı özel programı ile izleyici ile buluştu. Bir süredir yayınlanmayan programa sanat camiasında birçok isim katıldı. O Ses Türkiye'nin yeni sezon tarihi de yılbaşı özel programında belli oldu. Peki, "O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye jüri üyeleri kimler?" İşte detaylar...