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Zafer Samancı'nın özel haberine göre 15 Mart tarihinde Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye Cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenleyen Avustralya asıllı 28 yaşındaki Brenton Tarrant 50 kişiyi katletmiş, onlarca kişiyi de yaralamıştı. Polis tarafından yakalanan Tarrant tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Tarrant'ın 2016 yılında 6 ay arayla 2 kez Türkiye'ye geldiği ve toplamda 45 günk aldığı belirlenmişti.
Türkiye'de gezdiği 9 ilden biri de Konya'ydı. Konya Polisi yaptığı detaylı araştırmada 2016 yılı ekim ayında kente gelen Tarrant'ın Konya'da Karatay ilçesi sınırları içinde ve Mevlana Müzesi'ne çok yakın bir mesafede olan Mevlana Caddesi üzerindeki otantik bir otelde 1 gece konakladığını tespit etti.
İKİ KİLİSE ZİYARET ETMİŞ
Polisin araştırmasına göre Tarrant'ın Konya'da ilk gittiği yer kentin en önemli turistik merkezlerinden biri olan ve geçmişi 5 bin yıla dayanan merkez Selçuklu ilçesindeki Sille Mahallesi oldu. Tarrant Silli Mahallesi'ndeki Aya Elena Kilisesi'ni ziyaret etti. Rivayete göre 327 yılında hükümdar olan Constantin'in annesi Helena, hac için Kudüs'e giderken Konya'ya uğramış, Sille'de ilk Hristiyanlık çağlarına yönelik mağaralar ve oyma eserler görünce bu kiliseyi yaptırmıştı.
Brenton'un Konya'daki ikinci durağının ise Konya merkez Meram ilçesi sınırlarında Aleaddin Bulvarı üzerindeki Aziz Pavlos Kilisesi olduğu belirlendi. Anadolu'ya yaptığı ilk misyonerlik gezisi esnasında Konya'ya gelerek burada İncil'i ve Hristiyanlığı tanıtan Aziz Pavlos'un adının verildiği kilise 1910 yılında rahipler tarafından yapılmış. Konya polisinin yaptığı araştırmada Tarrant'ın kentte kaldığı süre içinde kimseyle irtibata geçmediğinin tespit edildiği de öğrenildi.
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