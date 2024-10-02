Metabolizma ve genetik

Metabolizma hızı, genetik faktörler tarafından etkilenebilir. Bu, bireylerin kalori yakma hızlarının farklılık göstermesine neden olur. Bazal metabolizma hızı (BMR) dinlenme halindeki enerji harcamasını ifade eder ve kas kütlesi bu oranı etkiler.