Ekonomide yeni dönem! Detaylar belli oldu

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Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %12,3 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %0,6, otomotiv yakıtı satışları %5,8 azaldı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 0.3 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %0,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %2,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %0,3 artarken, otomotiv yakıtı satışları %2,7 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 16.7 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %29,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %16,8 artarken, otomotiv yakıtı satışları %4,3 azaldı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 1.7 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %2,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %3,0 artarken, otomotiv yakıtı satışları %3,8 azaldı.