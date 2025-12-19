Her resmi tatilde ücretsiz ulaşım uygulaması vatandaşların gündeminde yer alırken, 1 Ocak 2026 Perşembe günü için de toplu taşımanın durumu merak konusu oldu. “1 Ocak’ta toplu taşıma ücretsiz mi?” sorusu sıkça sorulurken, konuya ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kesinleşti. Buna göre, 1 Ocak’ta bazı toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. İşte, 1 Ocak'ta ücretsiz olacak toplu taşıma araçları