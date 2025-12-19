1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak 2026 Perşembe ücretsiz hizmet verecek toplu taşıma araçları
Her resmi tatilde ücretsiz ulaşım uygulaması vatandaşların gündeminde yer alırken, 1 Ocak 2026 Perşembe günü için de toplu taşımanın durumu merak konusu oldu. “1 Ocak’ta toplu taşıma ücretsiz mi?” sorusu sıkça sorulurken, konuya ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kesinleşti. Buna göre, 1 Ocak’ta bazı toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. İşte, 1 Ocak'ta ücretsiz olacak toplu taşıma araçları
1 OCAK'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.
DİĞER TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK MI?
Şu ana dek vapur, metrobüs, otobüs gibi diğer toplu taşıma araçlarına dair bir açıklama yapılmadı.