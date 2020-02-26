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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar ocakta yüzde 4 artışla 377 bin 771 adet oldu.

ÜRETİMDE DE ARTIŞ YAŞANDI

İhracat ise ocakta geçen yıl aynı aya göre yüzde 16 artışla 1.42 milyon adet olarak gerçekleşti. Üretim ise yüzde 3 artışla 1.63 milyon adet oldu. Altı ana ürün bazında bakıldığında ise, ocak ayında beyaz eşya iç satışları yüzde 6, ihracat yüzde 18, üretim ise yüzde 7 artış kaydetti.