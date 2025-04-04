Öcalan'ın doğum günü nedeniyle Halfeti'ye gitmek isteyen gruba izin verilmedi

İmralı'da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 76'ncı doğum günü nedeniyle Halfeti'ye bağlı Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyen grup, Suruç ve Birecik otoyolu girişindeki uygulama noktasında durduruldu. Güvenlik güçleri, kalabalığa Şanlıurfa Valiliği'nin 1-5 Nisan tarihleri arasında her türlü etkinliğin yasaklandığını belirterek, dağılmalarını istedi. Görüşmelerin ardından sadece DEM Parti'li milletvekillerinin de aralarında olduğu bir gruba izin verildi.