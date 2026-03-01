Canlı
        Öne Çıkanlar 'Oda Oda' sergisi Metrohan'da

        'Oda Oda' sergisi Metrohan'da

        Sevgi Karay ve Deniz Coşkun tarafından tasarlanan, İBB Miras ve İBB Kültür desteğiyle Metrohan'da gerçekleşen "Oda Oda" sergisi; Emre Baloğlu, Ali Yaycıoğlu, Arzu Ertekin, Nilüfer Şatana, Özlem Başer ve Pembe Tüzüner'in üretimlerini bir araya getiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2026 - 13:15
        'Oda Oda' sergisi Metrohan'da

        Sevgi Karay ve Deniz Coşkun tarafından tasarlanan, İBB Miras ve İBB Kültür desteğiyle Metrohan’da gerçekleşen “Oda Oda” sergisi; Emre Baloğlu, Ali Yaycıoğlu, Arzu Ertekin, Nilüfer Şatana, Özlem Başer ve Pembe Tüzüner’in üretimlerini bir araya getiriyor. Farklı disiplinlerden beslenen sergide her sanatçı, ortak bir mekan içinde kendi düşünsel alanını kuruyor. Emre Baloğlu’nun “Non Sequitur” (Takip Etmeyen) başlıklı serisi ise 40 eserden oluşuyor ve bıçak formu üzerinden işlev kavramını sorguluyor.

        Emre Baloğlu
        Emre Baloğlu

        Bir bıçağın işlevselliği, onun ne kadar keskin ve ne kadar dayanıklı olduğuyla ölçülür. Ancak Emre Baloğlu’nun serisindeki bu kırk eser, bu ölçütü bilinçli olarak reddediyor. Onlar, bir silahın görüntüsüne sahip olup da işlevini yerine getirmeyen “kağıttan kaplanlar” olarak konumlanıyor. Görünüşte birer savaşçı olmalarına rağmen, bilerek ve isteyerek en savunmasız halleriyle karşımıza çıkıyorlar.

        Bu eserler, bilinçli bir “yapmamayı tercih etme” hikayesini anlatıyor. Beklentileri karşılamamayı, oyunu kurallarına göre oynamamayı, zarar vermemeyi ve öldürmemeyi seçmenin hikayesini… Performans, başarı ve fayda takıntılı bir dünyada, başarının her zaman yaptıklarımızla değil, bazen de yapmadıklarımızla ölçülmesi gerektiğini hatırlatıyorlar.

        Geleneksel zanaat kurallarına göre işlevini yerine getirmeyen her nesne “hatalı” kabul edilir. Bu sergide ise o hata bir özgürlük alanına dönüşüyor. En keskin ya da en güçlü olma yarışından çekilen bu bıçaklar, günlük kullanımın ötesine geçerek zihinlerde kalıcı bir iz bırakmayı amaçlıyor. Yanlış olanın peşinden giderek kendi doğrularını yaratıyorlar. Yarışmıyorlar, kazanmak istemiyorlar, standartlara uymuyorlar, kimseyi takip etmiyorlar. Yaralar açmak değil, iz bırakmak istiyorlar…

        Sergi, 29 Mart 2026 tarihine kadar pazartesi hariç her gün 10.00–18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

