Sıcaklıklar damarlarda genişlemeye yol açıyor ve bununla birlikte damarların içinde dolaşan sıvının dokulara geçişi kolaylaşıyor. Sıvının doku araları ve cilt arasında birikmesi de vücutta ödem oluşturuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik, ödem hakkında merak edilenleri ve ödem attıran besinleri anlattı.
TUZ VE ŞEKERDEN UZAK DURUN!
Sıklıkla ellerde, ayaklarda ve bacaklarda görülen ödem, vücutta ağırlığa ve şişliklerle yol açıyor. Regl, menopoz, fazla kilo, yetersiz su içmek, fazla karbonhidrat tüketimi, yüksek miktarda tuz içeren diyetler ve aşırı egzersiz ödemin başlıca nedenlerinden. Ancak ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor.
Böbrek ve kalp yetersizliği, karaciğer sirozu, beslenme bozukluğu, tiroit bezi hastalıkları gibi hastalıklarda sinyal verebiliyor. Özellikle aşırı tuz ve şeker tüketimi, ödem oluşmasına katkı sağlıyor. Buna karşı tuz ve şeker tüketiminden kaçarken, ödem atılmasına yardımcı olan besinleri tüketmek de fayda sağlıyor.
ÖDEM ATTIRAN BESİNLER
Süt, yoğurt ve kefir içerdikleri zengin kalsiyum sayesinde vücut sıvılarında mineral dengesini sağlayarak ödemin oluşmasını önlüyor.
Her gün ortalama 2-3 porsiyon (2-3 su bardağı kadar) süt ve süt ürünü tüketmek hem sağlıklı beslenme hem de ödem tutumunu önlemde çok yardımcı.
MAYDANOZ
Maydanoz özellikle çiğ tüketildiğinde besin içeriği en zengin olan sebzelerden biri. İçeriğinde bulanan bol lif ve C vitamini ödemin atılmasında çok etkili.
Ödem oluştuğunda çiğ yediğiniz veya haşlayıp suyunuz içtiğiniz maydanoz ödemin atılmasına yardımcı oluyor. Ancak dikkat! Gereğinden fazla maydanoz tüketmek vücuttan fazla suyun atılmasına, dolayısıyla tansiyon düşüklüğüne neden olabiliyor.
SALATALIK
İçeriğinde beta karoten ve C vitamini gibi antioksidanlar bulunduran salatalığın yaklaşık yüzde 96’sı sudan oluşuyor. Özellikle sıcak havalarda ara öğünlerde tüketeceğiniz salatalık bu içerikleri sayesinde vücudun kaybettiği suyun yerine konmasında ve ödemin atılmasında önemli rol oynuyor. Salatalığı içilen suya doğramak ve bekletmek antioksidan kapasitesi yüksek bir su tüketilmesini, dolayısıyla ödem tulumunun engellenmesini sağlıyor.
KAYISI
Potasyumdan zengin besinler, vücut sıvılarında sodyum-potasyum dengesinin sağlanmasına yardım ederek ödeme karşı etkili oluyor. Potasyumdan oldukça zengin olan kayısıyı günde ortalama 3-4 adet tüketmek vücuttaki ödemin atılmasını kolaylaştırıyor.
GÜNDE BİR HALKA ANANAS
Ananasta bulunan bromelain maddesi selülit oluşumuna neden olan proteinlerin parçalanmasında yararlı oluyor ve bu sayede vücuttan su atımını artırıyor. Ayrıca içerdiği yüksek lif ile bağırsakların düzenli çalışmasına, böylelikle vücuttan daha kolay su atılmasına katkıda bulunuyor. Özellikle ödem oluştuğunu hissettiğiniz günlerde 1 porsiyon (1 halka kadar) ananas tüketmenizde fayda var.
SİNDİRİM HIZLANDIRIYOR, ÖDEM ATTIRIYOR
A,B,C vitaminleri ile yüksek oranda lif içeren yaban mersini sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunuyor ve bu sayede kabızlığı önlemeye yardımcı oluyor. Sindirimi hızlandırdığı için ödemin atılmasında da faydalı oluyor.
AYAKTA ÖDEM NEDEN OLUR?
Vücutta artan homosistein kalp krizi, inme, bacaklarda dolaşım bozukluğu ve ödeme neden olabiliyor. Turp yüksek oranda potasyum ve folat içeren doğal diüretik besinler arasında yer alıyor. Folik asit kanda homosistein seviyesinin azalmasında rol oynuyor. Haftada 1-2 kez turp tüketmek büyük oranda yardımcı olabiliyor. Ancak gaz problemine sebep olabileceği için haşlayarak yemek veya suyunu içmekte fayda var.
ÖDEM SÖKTÜRÜCÜ ÇAYLAR
Herhangi bir sağlık sorunu yoksa; biberiye, ısırgan otu, kiraz sapı ve funda yaprağı gibi bitkilerin çaylarından içmek de ödemin atılmasında faydalı olabiliyor. Biberiyenin içeriğinde bulunan tanen, acı maddeler, organik asitler, glikozit ve uçucu yağlar kan dolaşımının hızlandırıyor.
YULAFLA ÖDEM ATABİLİRSİNİZ
Yapısında bulunan beta glukan sayesinde bağırsak hareketlerinin artmasına, dolaşımın ve sindirimin hızlanmasına, dolayısıyla vücuttan ödemin atılmasına yardım ediyor. Sütle pişirip, yoğurda katıp, evde hazırlayacağınız sağlıklı ve şekersiz kurabiye veya keklerle yulaf tüketebilirsiniz.
ÖDEM ATTIRAN SU TARİFİ
Günlük 2-2,5 litre su içmek ödem tutulmasını önlemek ve atımına yardımcı olmak için çok önemli.
İçeceğiniz suyun içerisine çubuk tarçın, elma dilimleri, salatalık dilimleri veya taze nane yaprağı gibi besinleri eklemeniz de hem suyunuzun antioksidan kapasitesinin artmasına ve ödem atılmasına hem de tadının daha lezzetli olmasına yardımcı oluyor.
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