Ödemeler dengesi anketi sonuçlandı

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AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak Mart 2019 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 680 milyon dolar ile 4,7 milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 8,2 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığı beklentileri 0 ile 14,5 milyar dolar arasında yer aldı.

Cari işlemler dengesi, şubatta 1 milyar 230 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar olmuştu.