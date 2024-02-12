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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Odine Bulut Projesi ile GSMA'de finalistler arasında - Teknoloji Haberleri

        Odine Bulut Projesi ile GSMA'de finalistler arasında

        Dünyanın önemli telekom operatörlerinin çözüm ortağı Odine Telekom Bulutu projesi ile GSMA GLOMO Ödülleri'nde finalistler arasında yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 16:50 Güncelleme: 12.02.2024 - 16:50
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        Odine Bulutu Projesi ile finalde
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        Mobil iletişim dünyasının "Oscarları" olarak da bilinen organizasyonda Odine, ‘‘En İyi Bulut Çözümü’’ kategorisindeki Türk şirketler olarak dikkatleri üzerine topladı. Ödül sahipleri İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek olan dünyanın en büyük mobil teknoloji etkinliği “GSMA Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2024” fuarında açıklanacak.

        Telekomünikasyon alanındaki deneyimi ve mühendislik yetkinliği ile Odine, 2000 yılından bu yana, bilgi teknolojileri sektörü ile bu sektörün alt bileşenleri olan yazılım, hizmet ve donanım alanlarında faaliyet gösteriyor. Kendi bulut ortamı üzerinden uluslararası alanda tüm telekom operatörlerine, ticari operasyonlarını sürdürebilmeleri için gereken altyapı donanımını, depolama hizmetini ve ağ ortamını sağlıyor.

        ODINE, ULUSLARARASI ALANDA TAKDİR GÖRÜYOR

        Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki operatörlere de sanallaştırma hizmeti vererek, fiziksel sunucu bağlılığını ortadan kaldırmaya ve operasyon verimliliğini artırmaya odaklandıklarını belirten Odine CEO’su Alper Tunga Burak, şu değerlendirmede bulundu: “Odine olarak sektöre giriş bariyerlerinin yüksek olduğu bir alanda faaliyet gösteriyoruz. Ciddi bir maliyet avantajı sağlaması nedeniyle telekomünikasyon sektörü geleneksel sistemlerden bulut ve yazılım tabanlı sistemlere dönüşüyor. Özel veya hibrit bulut telekom şebeke altyapı hizmetlerinde sahip olduğumuz uzmanlıkla, Türkiye’nin en büyük operatörlerinden biri için Türkiye’nin ilk ticari bulut altyapı çözümünü başarı ile kurduk. Saha mühendislik hizmetlerini vermeye de devam ediyoruz. Kurduğumuz telekom bulut altyapısı, büyüklük ve veri işleme kapasitesi bakımından dünyadaki ilklerden biri. Şimdi ise bu proje ile GSMA Global Mobil Ödülleri, En İyi Bulut Çözümü kategorisinde finalistler arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Böylesine prestijli organizasyonlarda başarılarımızın yer alması hedeflerimizdeki kararlılığımızın ve küresel çaptaki başarılarımızın önemli bir göstergesi olduğunu düşünüyorum” dedi.

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