Mersin’de otoban girişinde durdurulan bir TIR'da ödüllü narkotik köpeği 'Tuna' ile yapılan aramada 15 kilo 500 gram eroin bulundu.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü dedektifleri, doğu illerinden kente uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişi otoban gişelerinde bir TIR'ı durdurarak iki yıl önce ödül alan narkotik köpeği 'Tina' ile arama yaptı. TIR'ın kupa bölümünde 15 paket halinde 15 kilogram 500 gram eroin maddesi bulundu. TIR sürücüsü ile birlikte olayla bağlantılı bir kişi gözaltına alındı.