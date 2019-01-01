Kırklareli’de ormanlık alanda odun toplamaya çıkan 53 yaşındaki M.B. ölü olarak bulundu. Olay, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı köyünde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, M.B. ormandan odun toplamak için evinden ayrıldı. M.B'den bir süre haber alamayan yakınları ormanlık alana gitti. M.B'yi hareketsiz yatar halde bulan yakınları durumu 112 Acil Sağlık ile jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri M.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Şüpheli ölüm olayı ihbarı üzerine jandarma ekipleri kısa sürede olay mahalline intikal etti. M.B.'nin cesedi, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda jandarma ekipleri tarafından şüpheli ölüm olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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