Odyometri bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Sağlık hizmetlerinin odyoloji alanı, işitme kaybı ve denge bozuklukları dahil olmak üzere hastaların kulak problemlerine odaklanır. Odyologlar genellikle teşhis ve tedavi için hastalarla doğrudan çalışırlar, ancak işitme sağlığını geliştirmek için başka fırsatlar da bulabilirler.

Odyometri Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar Ve Nerelerde Çalışır? Hastalara işitme, kulak ve denge ile ilgili ihtiyaçlarına odaklanarak sağlık hizmeti sunan mesleklerdir. Bu uzmanlar, bebeklerden yaşlılara kadar her yaştan hastayla çalışır, işitsel sorunlarını teşhis etmek ve tedavi etmek için muayeneler ve testler yapar. İlaç önerebilir, hastalara işitme cihazı taktırabilir veya işitme kaybı yaşayan bireylere rehabilitasyon hizmetleri sunabilirler.

Odyometri Bölümü İş İmkanları

Bir odyoloğun birincil sorumluluğu, hastaların işitme ve denge sorunlarını teşhis etmek ve tedavi etmektir. Günlük görevleri kariyer yollarına bağlı olarak değişebilse de, bir odyoloğun sorumlulukları genellikle şunları içerir:

REKLAM

Hastaların işitme, denge veya kulakla ilgili sorunlarını değerlendirmek için muayeneler yapmak

Odyometreler ve otoskoplar gibi hastaları incelemek için ekipman kullanmak

Fiziksel veya zihinsel nedenlerini belirlemek için hastaların işitsel semptomlarını gözden geçirmek

Muayene sonuçlarına göre hasta teşhisinde bulunmak

İlaç, özel terapi ve işitme cihazları dahil olmak üzere hastalar için tedavi planları geliştirmek

İşitme cihazlarını hastalara takmak ve dağıtmak

Daha ileri tetkikler veya hizmetler için diğer sağlık uzmanlarına sevk sağlanması

Tedavileri takiben hastaların ilerlemesini kaydetme

Hastaları işitme kaybı ve işitme bozukluğunun önlenmesi konusunda eğitmek

Olası nedenler ve tedaviler de dahil olmak üzere işitme ve denge bozukluklarının araştırılması

Odyometri bölümü mezunları, işitme kaybı ve işitme bozuklukları konusunda uzmanlaşmışlardır ve bu alanda farklı iş kollarında çalışabilirler. Odyometri Bölümü iş imkanları geniş bir skalaya sahiptir. Mezunlar, hastanelerde, kliniklerde, işitme cihazı üreticilerinde ve işitme merkezlerinde çalışabilirler.

İşitme testleri yaparak, hastaların işitme kaybı düzeyini belirleyen odyometri mezunları, ayrıca işitme cihazı ölçümleri yaparak, hastalara uygun işitme cihazları seçmelerine yardımcı olurlar. Odyometri bölümü mezunları, işitme kaybı olan bireylerin yaşam kalitesini artırmak için de rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunarlar.

Odyometri Bölümü Dersleri

Bazen odyologlar, burun ve boğaz doktorları (KBB) olarak bilinen kulak burun boğaz uzmanlarıyla karıştırılır. Odyoloji ve KBB aynı değildir, Bir odyolog, kulak, işitme veya denge ile ilgili bozuklukları teşhis ederek, hastalara yardımcı olma ve gerekli tedavi yöntemini uygulamak için eğitimler görür. Tüm bu eğitimin sonunda ise odyometrist unvanını alır. Peki, Odyometri bölümü dersleri nelerdir? işte yanıtı

Akustik Fizik

REKLAM

İşitme Cihazları

İşitme ve Ölçümü

İşitme Kayıpları

Konuşma ve Dil Gelişimi

Kulak Burun Boğazları Hastalıkları

Vestibüler Sistem ve Test Yöntemleri

Çocuklarda Odyolojik Değerlendirme

Odyometride İleri Test Yöntemleri

Odyometri Uygulamaları

Odyometri Mezunları Ne İş Yapar?

Odyologlar işitme kaybıyla çalışır, ancak bu onların tek uzmanlık alanı değildir. Ayrıca denge, kulak çınlaması ve diğer kulak rahatsızlıkları olan hastaları da destekler. Peki, Odyometri mezunları ne iş yapar? Hastalara işitme, kulak ve denge ile ilgili ihtiyaçlarına odaklanarak sağlık hizmeti sunan meslektir. Dolayısı ile bu uzmanlar, bebeklerden yaşlılara kadar her yaştan hastayla çalışır, işitsel sorunlarını teşhis etmek ve tedavi etmek için muayeneler ve testler yapar. İlaç önerebilir, hastalara işitme cihazı taktırabilir veya işitme kaybı yaşayan bireylere rehabilitasyon hizmetleri sunabilirler. Hastaneler, klinikler, Okullar (işitme kaybı olan öğrencilerle) Kolejler ve üniversiteler (araştırma ve eğitimde) Askeri tesisler, Özel muayenehaneler, Rehabilitasyon merkezleri, doktor muayenehanelerinde görev alabilirler.