İstanbul Sanayi Odası'nın 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında yer alan ve 1,5 yıl önce halka açılan Ofis Yem, halka arzdan bu yana yüzde 22 büyüme gösterdi. Şirketin FAVÖK marjı 10,17 ve kar marjı 12,80 oldu, öz sermaye karlılığı ise yüzde 13,3 olarak gerçekleşti. 1 milyar 749 milyon lira esas faaliyet karı ve 356 milyon lira net dönem karı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Cem Taşkaldıran, halka arzın şirketin marka değerini üst düzeye taşıdığını söyledi. Taşkıran ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük duvarlarını yükseltmesinin enerji fiyatlarını düşürmesinin tarımsal emtia ve dolayısıyla yem fiyatlarını düşürebileceğini kaydetti.

ADANA FABRİKASINI AÇTI

Türkiye’de 30 yıllık deneyimle yem sektöründe faaliyet gösteren Ofis Yem, 2024 yılında tamamladığı Adana yatırımıyla büyüme adımlarına hız veriyor. En yeni üretim teknolojileriyle donatılan ve saatte 80 ton üretim kapasitesine sahip olan yeni tesis, Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun en yüksek kapasiteli en modern üretim altyapısına sahip yem fabrikalarından biri olarak üretime başladı.

REKLAM Ofis Yem’in Yönetim Kurulu Üyesi Cem Taşkaldıran, tesisi ziyaret eden basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şirketin büyüme stratejisini şöyle anlattı: “Adana hem üretim kapasitesi hem de teknolojik altyapısıyla sürdürülebilir büyümemizin simgesi. Ankara, Manisa ve Kars’ta bulunan tesislerimizle Türkiye’nin dört bir yanında tarım ve hayvancılık faaliyetlerini desteklerken, Adana’da da Ortadoğu ve Afrika ihracat pazarlarına ulaşacak güçlü bir üretim üssü kurduk. 2027’de devreye alacağımız Samsun tesisimizle bu coğrafi yayılımı sürdüreceğiz.” HEDEF YÜZDE 15 İHRACAT Adana yatırımının, Ortadoğu pazarına lojistik imkanlarının fazla olması, başta Mersin olmak üzere çevre limanlara yakınlığı ile ihracat hedeflerinde stratejik avantaj sunduğunu belirten Taşkaldıran, "Büyüyen iç talebi karşılarken, ihracat pazarlarında da sürdürülebilir hayvancılığa katkı sunacak kalitede, katma değerli ürünlerimizle fark yaratmaya hazırlanıyoruz: Hedefimiz üretimimizin yüzde 15'ini ihraç etmek" dedi. Ofis Yem'in 2024 yılında toplam satışının 1,64 milyon tonu geçtiğini kaydeden Taşkaldıran, "Bugün Türkiye genelinde 470 yem fabrikası ve yaklaşık bin 300 yem üreticisi bulunuyor. Geçtiğimiz yıl sektör yüzde 5 büyürken, Ofis Yem yüzde 17'lik bir büyüme sergiledi. Geldiğimiz noktada pazarın en güçlü oyunculardan biri olarak öne çıkıyoruz. Türkiye'nin yem üretiminde Avrupa’ya kıyasla hâlâ büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Taşkaldıran, "Biz de bu potansiyelin bilinciyle hareket ediyoruz. Bölgesel hammadde tedariki, ithalat gücümüz ve modern üretim tesislerimizle rekabet gücümüzü her geçen gün daha da artırıyoruz" dedi.

REKLAM 50 MİLYON DOLARLIK YATIRIM HEDEFİ Adana fabrikasının 18 milyon dolar yatırımla tamamlandığını belirten Taşkaldıran, "Gelecek 5 yılda yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırım projeksiyonumuz bulunuyor. Bu kapsamda bir sonraki hedefimiz Samsun’da yeni bir fabrika inşa etmek. Ayrıca Polatlı’daki arazi yatırımımızla da gelecek dönemde Ankara'daki üretim kapasitemizi artırma planımız mevcut" dedi. Ofis Yem'in Adana fabrikası, teknolojik altyapısıyla da öne çıkıyor. Adana fabrikasının da aralarında olduğu üretim tesislerinde verimliliği artırmak için yapay zekâ tabanlı sistemler kullanılıyor. Ofis Yem’in hayata geçirdiği önemli projelerden birisi de ‘Blower Sistemi. Şirket bu sistemde mamul sevkiyatını ambalaj kullanmadan yapmak için dökme yem ve çiftliklere silo kurulması yönünde müşterileri destekliyor. Sistem sayesinde çuvaldan tasarruf ve atık avantajı sağlanıyor. Yemin müşteriye teslimi için yapılan sevkiyat sayısı asgariye indirilirken, yemden daha az fire veriliyor, işlem sonucunda da daha az atık ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra Ofis Yem’in ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlerden oluşan teknik ekipleri, bölgelerindeki hayvancılık işletmelerine, müşteri olsun ya da olmasın, düzenli ziyaretler gerçekleştirerek verimliliği ve hayvan refahını artıran öneriler ve teknik destek sağlıyorlar.