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ÖGG 82. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu özel güvenlik 82. temel eğitim ve 58. yenileme eğitimi sınavına giren adaylar tarafından araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, (EGM) 2019 yılı takviminde ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurmuştu. İşte ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

ÖGG 82. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran'da yapılan ÖGG 82. dönem sınavının sonuçları 19 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

ÖGG 82. DÖNEM SORU VE CEVAPLARI

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının soru ve cevapları geçtiğimiz haftasonu yapılan sınavın ardından 3 Temmuz Çarşamba günü yayınlandı. Aşağıdaki linkten ÖGG 82. dönem sınav soru ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

ÖGG 82. DÖNEM SORU VE CEVAP ANAHTARLARI

ÖGG YAZILI SINAVINA NASIL İTİRAZ YAPILIR?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

ÖGG 2019 SINAV TAKVİMİ