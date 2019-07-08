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ÖGG 2019 sınav takvimi: ÖGG 82. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sınav soru ve cevapları

ÖGG 82. dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirilmişti. ÖGG 82. dönem sınav soru ve cevap anahtarı EGM tarafından yayınlanmıştı. Şimdi gözler ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki ÖGG 82. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav soru ve cevap anahtarı haberimizde...

ÖGG

ÖGG 82. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu özel güvenlik 82. temel eğitim ve 58. yenileme eğitimi sınavına giren adaylar tarafından araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, (EGM) 2019 yılı takviminde ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurmuştu. İşte ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

ÖGG 82. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran'da yapılan ÖGG 82. dönem sınavının sonuçları 19 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

ÖGG 82. DÖNEM SORU VE CEVAPLARI

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının soru ve cevapları geçtiğimiz haftasonu yapılan sınavın ardından 3 Temmuz Çarşamba günü yayınlandı. Aşağıdaki linkten ÖGG 82. dönem sınav soru ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

ÖGG 82. DÖNEM SORU VE CEVAP ANAHTARLARI

ÖGG YAZILI SINAVINA NASIL İTİRAZ YAPILIR?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

ÖGG 2019 SINAV TAKVİMİ

S.N.SINAVIN ADIEĞİTİM BİTİŞ TARİHİSINAV TARİHİ
1ÖZEL GÜVENLİK 80. TEMEL EĞİTİM VE 56.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI11 Ocak 2019 Cuma17 Şubat 2019 Pazar
2ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİM VE 57.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI15 Mart 2019 Cuma21 Nisan 2019 Pazar
3ÖZEL GÜVENLİK 82. TEMEL EĞİTİM VE 58.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI17 Mayıs 2019 Cuma30 Haziran 2019 Pazar Saat:14:30
4ÖZEL GÜVENLİK 83. TEMEL EĞİTİM VE 59.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI19 Temmuz 2019 Cuma25 Ağustos 2019 Pazar
5ÖZEL GÜVENLİK 84. TEMEL EĞİTİM VE 60.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI13 Eylül 2019 Cuma20 Ekim 2019 Pazar
5ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM VE 61.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI01 Kasım 2019 Cuma08 Aralık 2019 Pazar
11B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 17 Mart 2019 Pazar
12C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 28 Temmuz 2019 Pazar
13A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 15 Eylül 2019 Pazar
14SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI 10 Kasım 2019 Pazar
15ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI 30 Nisan 2019 Salı
16HAVALİMANLARI KARGO BÖLÜMÜNDE GÖREV YAPACAK 20 Haziran 2019 Perşembe
ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI 
17ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI Mayıs/Haziran 2019
(YETERİ SAYISIDA BAŞVURUSU OLMASI HALİNDE 
SINAV YAPILACAKTIR)
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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