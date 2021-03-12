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ÖGG 90. dönem sınav sonuçları açıklandı! 2021 Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖGG 90. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen sınavın ardından ÖGG adayları heyecanla sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyorken haber geldi. İşte Özel Güvenlik 90. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖGG 90. dönem sınav sonuçları açıklandı! 2021 Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu adaylar tarafından araştırılıyor. Özel Güvenlik Sonuçları 90. temel eğitim sınav sonuçlarına internetten ulaşılabiliyor. İşte Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik sonuçları sorgulama ekranı

ÖZEL GÜVENLİK (ÖGG) SINAV SONUÇLARI 2021

ÖGG 90. dönem sınav sonuçları bugün açıklandı. Adaylar aşağıdaki bağlantıya tıklayarak sınav sonuçları sorgulama ekranına erişebilir. Sınav sonuçları sorgulama ekranında TC kimlik numarasını ve güvenlik kodunu giren adaylar, sınav sonuçlarına erişebilir.

ÖGG SINAV SONUÇLARI

ÖGG SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir.

Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

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