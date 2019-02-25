17 Şubat 2019 tarihinde yapılan Özel Güvenlik 80. Temel Eğitim ve 56. Yenileme Eğitimi Sınavlarından sonra adaylar sınav sonuçlarını merak ediyorlardı. ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı tarihi açıkladı.

ÖGG SINAV SONUÇLARI İÇİN TARİH

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları 8 Mart 2019 tarihinde açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VE CEVAPLARI

ÖZEL GÜVENLİK 80. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 80. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 56. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 56. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar

2019 yılında yazılı sınava girecek adaylardan 55 TL sınav giriş ücreti alınacaktır. Bu ücretler, eğitim kurumları tarafından Halk Bankası Şubelerine her aday için ayrı olmak üzere sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek yatırılacaktır. Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine banka entegrasyonu ile adayların ücret kaydı otomatik olarak oluşturulacaktır. Ancak banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda Özel Güvenlik Otomasyon Sistemi Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Başvurusu Ekle butonundan tüm adayların ücret kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel olarak yapılacaktır.

Özel Güvenlik Bilgi Sistemine sınav kayıtlarının yapılabilmesi için sınav giriş ücreti yatırılan adayların T.C. Kimlik Numaralı isim listeleri ve ücretlerinin kişiler adına yatırıldığına dair dekont, İl Emniyet Müdürlükleri Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine verilecek ve İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli adayların ücret kayıtlarını Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Sınav giriş ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayarak sınav hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

Üst aramasında görevli personel, yazılı sınava katılacak adayların üst aramalarını dikkatli bir şekilde yaparak her türlü iletişim cihazı ile sınav güvenliğini tehlikeye düşürecek materyallerin sınav salonuna sokulmasını engelleyecektir.

Sınav Değerlendirme ve Yazılı Sınava İtiraz



Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir.

Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.