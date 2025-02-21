ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik sınav sonuçları için gözler EGM'de

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda belli oldu. Buna göre 113. dönem ÖGG sonuçları, 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar yazılı sınav sonucuna 03-05 Mart 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek.

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.