ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik sınav sonuçları için gözler EGM'de
9 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen 113. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından duyurulacak. Sonuçlar açıklandığında, EGM'nin resmi internet sitesindeki "Sınav Sonuçları" bölümünden T.C. kimlik numaranızla sorgulama yapılacak. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 9 Şubat tarihinde düzenlenen söz konusu sınav sonrası ÖGG soruları ve cevap anahtarı yayınlandı. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda belli oldu. Buna göre 113. dönem ÖGG sonuçları, 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar yazılı sınav sonucuna 03-05 Mart 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek.
ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.