ÖGG 82. Temel Eğitim sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Özel Güvenlik Görevlisi adayları sınav sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan sorgulayabilir. İşte ÖGG sınav sonuçlarına itiraz işlem süreci...

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

ÖGG sınav sonuçları için aşağıdaki bağlantımızdan sorgulayabilirsiniz. Özel Güvenlik Görevlisi 82. Temel eğitim sınav sonuçları dün açıklandı.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SONUÇ SORGULAMA

Özel güvenlik görevlisi, kişileri, kurumları veya değerli varlıkları koruma işi yapan kişidir. Özel güvenlik görevlileri iletişim, yangın, afetler, patlayıcılar, kişi koruma, güvenlik sistemleri, olay yeri incelemesi, hukuk, ilkyardım, narkotik, silahlar, kalabalıklar konularında eğitim alır.

SINAV İTİRAZLARI

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir.

Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için öncelikle bir kursa gelip kayıt yaptırmanız gerekmektedir.Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yılda 6 defa düzenlediği özel güvenlik sınavlarından herhangi birine girmeli ve bu sınavdan en az 60 puan alınması gerekmektedir.

Kayıt yaptıran her kursiyerin peş peşe devam eden sınavlara girmek şartıyla 4 adet hakkı var. Bu hakların hiçbirinde sınavı kazanamazsa yeniden kayıt yaptırmak ve bütün işlemleri yeniden yapması gerekir.

Kayıt yapacak kursiyerin sabıka kaydının olmaması gerekir.

Silahlı özel güvenlik görevlisi olabilmek için en az 21 yaş ve lise mezunu olmanız gerekir. Eğer bu koşullara uygun ve sabıka kaydınız yoksa hemen başvuru yapabilirsiniz.

Silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmek için en az 18 yaş ve ortaokul mezunu yani 8 yıllık eğitim bitirmeniz gereklidir. Eğer silahsızın koşullarına uygun ve sabıka kaydınız yoksa hemen başvuru yaparak fırsatları değerlendirebilirsiniz.