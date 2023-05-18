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Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları, adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı 30 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları açıklanacak. ÖGG sınav sonuçları sorgulama işlemleri EGM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. İşte 2023 ÖGG sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...

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  • ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | 102. Temel eğitim ve 78. yenileme eğitimi Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

    ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı, adayların gündeminde yer alıyor. 30 Nisan Pazar günü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖGG sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2023 ÖGG sonuçları sorgulama ekranı ve sınav sonuç tarihi...
  • ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | 102. Temel eğitim ve 78. yenileme eğitimi Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

    ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Özel güvenlik sınavı 30 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçları 19 Mayıs günü açıklanacak.
  • ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | 102. Temel eğitim ve 78. yenileme eğitimi Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

    ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILACAK?

    Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" üzerinden ilan edilecek.

     

    ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | 102. Temel eğitim ve 78. yenileme eğitimi Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

    ÖZEL GÜVENLİK 103. TEMEL EĞİTİM SINAVI NE ZAMAN?

     

    Özel Güvenlik 103. temel eğitim ve 79. yenileme eğitimi sınavı 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek. Sınav sorularının ve cevap anahtarları İSE 27 Haziran'da ilan edilecek.
  • ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | 102. Temel eğitim ve 78. yenileme eğitimi Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

    SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

    Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

    Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
  • ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | 102. Temel eğitim ve 78. yenileme eğitimi Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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