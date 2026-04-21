2026 Mayıs ayı ÖGG sınavı ne zaman? İşte 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Tarihleri
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen ve her yıl binlerce adayın katılım sağladığı 120. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının takvimi netleşti. Güvenlik sektöründe görev almak isteyen yeni adayların yanı sıra sertifika süresi yenileme aşamasına gelen mevcut personelin yakından takip ettiği sınav sürecinin yaklaşması heyecanı artırdı. Peki, 2026 yılı 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen sınav tarihine ilişkin detaylar…
MAYIS AYI ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
2026 Özel Güvenlik Sınav Takvimi’ne göre, yılın en çok katılımın beklendiği sınavlardan biri olan 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı, 3 Mayıs 2026 Pazar günü yapılacak.
2026 ÖGG SINAV TAKVİMİ
121. dönem: 5 Temmuz 2026
122. dönem: 29 Ağustos 2026
123. dönem: 24 Ekim 2026
124. dönem: 27 Aralık 2026