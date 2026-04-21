        Haberler Bilgi Gündem ÖGG sınav takvimi belli oldu! 2026 Mayıs ayı ÖGG sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Tarihleri

        2026 Mayıs ayı ÖGG sınavı ne zaman? İşte 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Tarihleri

        Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen ve her yıl binlerce adayın katılım sağladığı 120. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının takvimi netleşti. Güvenlik sektöründe görev almak isteyen yeni adayların yanı sıra sertifika süresi yenileme aşamasına gelen mevcut personelin yakından takip ettiği sınav sürecinin yaklaşması heyecanı artırdı. Peki, 2026 yılı 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen sınav tarihine ilişkin detaylar…

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 10:23 Güncelleme:
        Güvenlik sektöründe kariyer hedefleyen adaylar ile kimlik yenileme sürecine giren mevcut özel güvenlik görevlilerinin yakından takip ettiği 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavının tarihi belli oldu. Binlerce kişinin katılım sağlaması beklenen sınav takvimiyle birlikte başvuru ve uygulama sürecine ilişkin ayrıntılar da netleşti. Sınav tarihine dair tüm merak edilenler haberimizde yer alıyor. İşte detaylar

        MAYIS AYI ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

        2026 Özel Güvenlik Sınav Takvimi’ne göre, yılın en çok katılımın beklendiği sınavlardan biri olan 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı, 3 Mayıs 2026 Pazar günü yapılacak.

        2026 ÖGG SINAV TAKVİMİ

        121. dönem: 5 Temmuz 2026

        122. dönem: 29 Ağustos 2026

        123. dönem: 24 Ekim 2026

        124. dönem: 27 Aralık 2026

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
