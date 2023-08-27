ÖGG soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu! ÖGG sınavı soru ve cevapları

ÖGG soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu! ÖGG sınavı soru ve cevapları

Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları geçtiğimiz gün gerçekleşen sınavın ardından sonuçları kontrol etmek isteyen özel güvenlik görevlisi adayları tarafından merak edilip araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ÖGG cevap anahtarı tarihi açıklandı. İşte 2023 ÖGG soru ve cevap tarihi...

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ÖGG SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 ÖGG sınavı geçtiğimiz Cumartesi günü yapıldı. Sınava giren özel güvenlik görevlisi adayları sonuçları beklerken bir yandan da netlerini hesaplamak için soru ve cevapların yani ÖGG cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.