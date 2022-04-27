'Tuğrul'un ortadan kaybolması dengeleri değiştiriyor! 0:00 / 0:00

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Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Oğlum bu akşam 12. bölümüyle ekrana gelecek. Tuğrul'un ortadan kaybolmasının etkileri sürerken, İlyas'ın şüpheli davranışları Melike'nin dikkatinden kaçmaz. Melike kocasının neyin peşinde olduğunu öğrenmeden olayın peşini bırakmayacaktır. Sedat'ın da şüphe oklarını İlyas'a çevirmesi ile İlyas için çember giderek daralmaktadır.

Tuğrul'un ortadan kaybolması Melike ve İlyas'ın gerçeklerle yüzleşmesine neden olurken bu sırada Demet için de geçmişten gelen hayaletlerle yüzleşme zamanı gelmiştir ve yüzleşmek kimse için kolay olmayacaktır. Olayların etkisi sürerken Ceren'in sürpriz hamlesi her şeyi tamamen değiştirecektir.

"Oğlum" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Oğlum'un 12. Bölüm Tanıtımları;

Oğlum'un 12. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;