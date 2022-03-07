'Oğlum'un yeni bölümünden ikinci ön izleme sahnesi yayınlandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İçinde bulunduğu zor durumu açıklamaya çalışan Zeynep’in “Seviyorum ben oğlumu, ne yaparsa yapsın seviyorum…” sözleri dikkat çekiyor. Ne söylerse söylesin sakinleşmeyen anne babaların karşısında çaresiz kalan Zeynep, okul bahçesinde gözyaşları içinde köşeye sıkışıyor. Zeynep’in bu durumdan nasıl kurtulacağı ise merakla bekleniyor.

OĞLUM’UN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Efe içinde bulunduğu yeni dünyasına alışmaya çalışırken, Zeynep de oğlunun yanında olmaya ve onun için bir şeyler yapmaya çalışmaktadır. Bu sırada Tuğrul oğlunun akıl sağlığının olmadığını ispatlamanın peşine düşer ve Canan’ın iş birliği ile bir plan yapar. Tuğrul’un planı Demet’in Efe ile ilgili kafa karışıklığını artırmışken, Melike oğlunun acısıyla daha fazla yaşamayacağına karar verir.

Oğlum’un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın kalemi Gökçen Usta’nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum’un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

‘Oğlum’ yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Oğlum’un 5. Bölüm 2. Ön İzleme Sahnesi;