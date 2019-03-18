Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde, cuma akşamı, Bahtiyar Ö. (25),uyuduğu sırada sokakta top oynayan çocukların sesinden rahatsız oldu. Pencereye çıkan Bahtiyar Ö. ile babası Osman Ö. (56),iddiaya göre, çocuklara bağırarak sokaktan kovdu. Bunun üzerine çocuklardan birinin babası olan ve karşı binada oturan Celal B. (49),sokağa çıkıp, Bahtiyar Ö. ve Osman Ö. ile tartışmaya başladı.

BİRİNİ KARNINDAN ÖTEKİNİ BACAĞINDAN

DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında Celal B., "Sen benim oğluma nasıl bağırırsın?" diyerek, yanında getirdiği bıçağı Osman Ö.'nün karnına sapladı. Osman Ö. kanlar içinde kalırken, Celal B., Bahtiyar Ö.'yü de bacağından bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin engel olmaya çalıştığı Celal B., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli Celal B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Celal B. ifadesinde, "Evde oturuyordum, dışarıdan bir bağırma sesi geldi. Dışarıya çıktığımda karşı komşular top oynayan çocuğuma bağırıyordu. Ben de dayanamadım aşağıya indim, daha sonra tartışmaya başladık. Bana hakaret edince ben de babasını ve oğlunu bıçakladım" dedi. Hastanede tedavi gören Osman Ö. ve oğlu Bahtiyar Ö.'nün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.