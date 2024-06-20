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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oğlunun kavga ettiği genci öldürdü! Üvey baba dehşeti! | Son dakika haberleri

        Oğlunun kavga ettiği genci öldürdü! Üvey baba dehşeti!

        Konya'da, 48 yaşındaki Sebahattin İ., üvey oğlu 17 yaşındaki B.Ç.'nin kavga ettiği aynı yaştaki Süleyman Armıtdalı'yı karnından bıçaklayarak öldürdü. Dehşet anının görüntüsü kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 07:37 Güncelleme: 20.06.2024 - 07:37
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        Oğlunun kavga ettiği gence kıydı! Ölümcül an kamerada!
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        Konya'da olay, Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Tahtatepen Sokak'ta meydana geldi. Süleyman Armıtdalı (17) ile arkadaşı B.Ç. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

        GENCİ KARNINDAN BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre olay yerinden ayrılan B.Ç., durumu üvey babası Sebahattin İ.’ye anlattı. Oğlunun kavga ettiği yere giden Sebahattin İ., Süleyman Armıtdalı'nı karnından bıçakladı.

        YARALANAN GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralanan Armıtdalı, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından Sebahattin İ. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Süleyman Armıtdalı, tedavi gördüğü hastanede dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Armıtdalı’nın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Saraçoğlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

        Bu arada olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sebahattin İ.'nin Süleyman Armıtdalı ile karşılaştığı, kısa süre konuştuktan sonra kameranın açısından çıktığında belinde bulunan bıçağı çıkarıp Armıtdalı'nı yaraladığı, daha sonra olay yerinden kaçtığı, Armıtdalı'nın yaralı halde Sebahattin İ.'nin peşinden koşmaya çalıştığı görüldü.

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