Orman Genel Müdürlüğü şoför, operatör, temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işlerinden sorumlu olacak 3 bin 477sözleşmeli destek personeli alıyor. 28 Mart'ta sonlanacak başvurularda, her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecek. İşte, OGM 3 bin 477 personel alımıyla ilgili merak edilen detaylar…