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        Haberler Bilgi Gündem OGM 3 bin 477 personel alıyor: OGM 3 bin 477 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi, kadro branş dağılımı, şartları

        OGM 3 bin 477 sözleşmeli destek personeli alıyor! OGM personel alımı başvuru tarihleri ve kadro dağılımı

        Orman Genel Müdürlüğü farklı illerin merkez ve taşralarında görevlendirmek üzere 3 bin 477 sözleşmeli destek personeli alıyor. Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak başvurularda adaylardan en az B sınıfı ehliyete sahip olması, 22 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olması, en az lise mezuniyeti ve psikoteknik belge gibi birçok şart aranıyor. Peki, OGM 3 bin 477 personel alımı için başvuru tarihleri ne zaman? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 10:55 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:55
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        Orman Genel Müdürlüğü şoför, operatör, temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işlerinden sorumlu olacak 3 bin 477sözleşmeli destek personeli alıyor. 28 Mart'ta sonlanacak başvurularda, her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecek. İşte, OGM 3 bin 477 personel alımıyla ilgili merak edilen detaylar…

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        OGM 3477 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

        Adaylar 17.03.2025 – 28.03.2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 28.03.2025 tarihi gecesi saat 23:59' da sona erecektir.

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