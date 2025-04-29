OGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

OGM BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Orman Genel Müdürlüğü OGM 3 bin 744 personel alımı başvuru sonuçları açıklanmadı. Sonuçların açıklanma tarihi ise henüz belli olmadı. Mayıs ayı içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor.

Orman Genel Müdürlüğü OGM 3 bin 744 personel alımı başvuru sonuçları Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden açıklanacak.

OGM ALIMLARI NASIL YAPILACAK?

OGM yetkilileri, sürecin şeffaflık ve liyakat esasına göre yürütüldüğünü vurgularken, adaylara resmi internet sitesi üzerinden yapılacak duyuruları takip etmeleri yönünde uyarıda bulundu

Orman Genel Müdürlüğü değerlendirme ve sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada; "Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri ilde ilan edilen pozisyon unvanı ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir.

Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.