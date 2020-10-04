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OGM Ormanspor: 82 - Galatasaray: 90

ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda OGM Ormanspor'u 90-82 mağlup etti

OGM Ormanspor: 82 - Galatasaray: 90

OGM Ormanspor: 82 - Galatasaray: 90

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Keseratar, Halil Baldemir, Orhan Çağrı Hekimoğlu

OGM Ormanspor: Holloway 12, Hagins 13, Kidd 19, Hardy 21, Cevher Özer, Kikanovic 5, Efe Ergi Tırpancı 2, Mert Alemdar, Erol Can Çinko 8, Kadir Bayram 2

Galatasaray: Hamilton 7, Macon 18, Motum 18, Williams 10, Hüseyin Göksenin Köksal 6, Hunter 11, Barış Ermiş 9, Yiğit Arslan 3, Ragıp Berke Atar 4, Ayberk Olmaz 4

1. Periyot: 23-18

Devre: 43-49

3. Periyot: 66-69

Karşılaşmaya Kidd'in etkili performansıyla iyi başlayan taraf ev sahibi OGM Ormanspor oldu. Galatasaray 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle etkili olmaya çalışsa da OGM Ormanspor, ilk çeyreği 23-18 önde tamamladı.

Tempolu başlayan ikinci çeyrekte Motum ve Macon ile sayılar bulan Galatasaray, OGM Ormanspor karşısında soyunma odasına 49-43 önde gitti.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreği daha denk bir mücadeleye sahne olurken, final periyoduna Galatasaray 3 sayılık avantajla girmeyi başardı: 66-69.

Son periyotta Motum-Macon ikilisiyle etkili olan Galatasaray, OGM Ormanspor karşısında sahadan 90-82 galip ayrıldı.

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