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Öğrenci evinde dehşet! Bıçakla öldürüldü 0:00 / 0:00

İHA

Samsun'da üniversite öğrencisi Kemal Abdüssamet Bakır (25), ev arkadaşının arkadaşı tarafından bıçakla öldürüldü.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, işletme fakültesi son sınıf öğrencisi Kemal Abdüssamet Bakır (25), evlerine gelen ev arkadaşının arkadaşı olan Baran Ö. (21) ile aralarında tartışma çıktı.

TARTIŞMA APARTMAN MERDİVENLERİNDE DEVAM ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kavga apartmanın merdivenlerinde devam etti. Bu sırada Kemal Abdüssamet Bakır'ın, Baran Ö.'yü sırtından ve baldırından bıçakla yaraladığı iddia edildi.

ÜNİVERSİTELİ GENCİ BIÇAKLAYIP, HASTANEYE GİTTİ

Kendisini bıçakladığını ileri sürdüğü gencin elindeki kelebek bıçağı aldığı iddia edilen Baran Ö., Bakır'ı aynı bıçakla kalbinden ve sol bacağından bıçaklayıp motosikletine binerek özel bir hastaneye gitti.

EKİPLER, APARTMAN GİRİŞİNDE CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Bir lokantada motosikletli kurye olarak çalıştığı öğrenilen ve hastanede tedavi altına alınan Baran Ö.,kendisini bıçaklayan genci bıçakla yaraladığını ileri sürdü. Olayın olduğu apartmana giden polis ekipleri üniversite öğrencisi Kemal Abdüssamet Bakır'ı apartmanın girişinde ölü olarak buldu.

Bakır'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.