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        Öğrenci içeride veli dışarıda sınavda

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 09.30 itibarıyla başladı. Öğrenciler sıralarda, veliler ise okulun çevresinde ter dökmeye başladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 10:17 Güncelleme:
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        Öğrenciler içeride veliler dışarıda sınavda

        8'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu başladı. Öğrenciler sınıfta ter dökerken velilerde dışarıda bekliyor.

        Sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra salonlara alındı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler de okul bahçeleri ve okul çevresinde çocuklarını bekliyor.

        Çocuklarının başarılı olması için dua eden ve heyecanlı oldukları gözlenen veliler, okul önlerinden ayrılmadı.

        LGS'nin ilk oturumunun ardından ikinci oturum ise 11.30'da gerçekleştirilecek.

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