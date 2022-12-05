Öğrenci servisi 2 kardeşe çarptı! 12 yaşında hayata veda!

Bingöl Karlıova'da kaza, sabah saatlerinde Çatak köyünde meydana geldi. Okula gitmek için evden çıkan Helen (12) ile Hayrunnisa Bali kardeşlere, öğrenci taşıyan A.P.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen servis minibüsü çarptı.
İKİ KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'da yer alan habere göre ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kardeşi ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık durumu kritik olan Helen Bali, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
SERVİS MİNİBÜSÜ GÖZALTINDA
Tedaviye alınan Hayrunnisa Bali'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan A.P.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
YORUMLAR