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Haberler Gündem 3. Sayfa Öğrenci servisi 2 kardeşe çarptı! 12 yaşında hayata veda! - Bingöl haberleri
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Öğrenci servisi 2 kardeşe çarptı! 12 yaşında hayata veda!

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Öğrenci servisi minibüsünün çarptığı 2 kardeşten 12 yaşındaki Helen Bali hayatını kaybetti, Hayrunnisa Bali ise yaralandı. Hayrunnisa'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Öğrenci servisi 2 kardeşe çarptı! 12 yaşında hayata veda! - Bingöl haberleri
Öğrenci servisi 2 kardeşe çarptı! 12 yaşında hayata veda!
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DHA

Bingöl Karlıova'da kaza, sabah saatlerinde Çatak köyünde meydana geldi. Okula gitmek için evden çıkan Helen (12) ile Hayrunnisa Bali kardeşlere, öğrenci taşıyan A.P.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen servis minibüsü çarptı.

İKİ KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kardeşi ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık durumu kritik olan Helen Bali, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

SERVİS MİNİBÜSÜ GÖZALTINDA

Tedaviye alınan Hayrunnisa Bali'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan A.P.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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