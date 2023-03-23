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Öğrenciler iklim krizine kağıttan çözümler buldu.

Okullarda var olan kâğıt tüketimini bir sorun olarak tespit eden öğrenciler, bu sorundan yola çıkarak dönüştürülmüş kâğıt ürünler tasarladılar. Böylece hem plastik üretimini azaltıp hem de kâğıdın kullanım alanını geri dönüşümle artırmış oldular

Öğrenciler iklim krizine kağıttan çözümler buldu.
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HABERTURK.COM

İSTEK Semiha Şakir Okulları öğrencileri Ada, Nevhan ve Duru projenin araştırma aşamasında plastiklerin zararları üzerinde durdu ve çarpıcı bilgiler elde etti.

"PLASTİK BÜYÜK TEHDİTLER YARATIYOR"

Projenin araştırma aşamasında plastiklerin zararları üzerinde duran öğrenciler, şunları söyledi: "Hafif, ucuz ve dayanıklı olduğu için insanoğlunun yaşamının her alanını istila etmiş olan plastik ürünler; üretiminden tüketimine kadar hem iklim hem insan için büyük tehditler yaratıyor. Dünya Ekonomik Forumuna (WEF) göre günümüzde küresel petrol kullanımının yüzde 8’i plastik üretiminden kaynaklanıyor. Küresel plastik üretiminin yarısı tek kullanımlıktır ve plastik ambalajların yalnızca yüzde 14'ü geri dönüşüm için toplanmaktadır, tek başına geri dönüşüme güvenmek atık sorununu çözmeyecektir. Plastik üretimi, petrolün bir yan ürünü olduğu için karbon salınımını da artırıyor ve son zamanlarda insan kanında bulunan mikroplastikler ile sağlığı etkiliyor. Dünya, bu duyarsızlığa devam ederse bu tehdit oranı her geçen gün artmaya devam edecek."

Öğrenciler projenin ikinci aşamasında bazı plastik ürünlerin yerine kağıt ürünler konulabileceğini düşündü. Bu ürünleri de atık kağıtları kullanarak elde etmek üzere harekete geçtiler. Kullanılmış kağıtlar belirli aralıklarla okul koridorlarında özel toplama kutularında toplandı. Atık kağıtlar öğrenciler tarafından hamur haline getirildi, saksıya dönüştürüldü ve her sınıfa dağıtılarak sınıfların kendi bitkilerini yetiştirmeleri sağlandı.

Veliler arasında da ilgi gören projede, veliler ortaya çıkan kağıt ürünleri çalıştıkları kurumlar adına sipariş ederek öğrencileri destekledi.

"BİREYSEL ÇÖZÜMLER İLE KÖKLÜ BİR DÖNÜŞÜM SAĞLAMAK MÜMKÜN"

Projenin yürütücüsü öğrenci Duru Karabacak, neden bu projeyi hayata geçirdiklerini şöyle anlattı: "İklim değişikliği her ne kadar küresel bir problem olsa da bireysel olarak vereceğimiz mücadele ile önlem alabileceğimiz yöntemler olduğunu göstermek istedik. Ayrıca bireysel çözümler ile köklü bir dönüşüm sağlamanın mümkün olabileceğini düşündük ve bunu savunduk."

Nevhan Bennu Kılıç ise projenin bundan sonraki adımı olarak çalışmayı önce yerel sonra küresel çapta okullarda, evlerde, kurumsal alanda ve şehir planlamalarında yaygın bir faaliyet haline getirerek insanların bu projeye yönelmesini hedeflediklerini belirtti.

Proje yürütücülerinden Bahar Demirbağ ise, velileri ve öğretmenleri de projeye dahi etmek için uyguladıkları yöntemleri şöyle sıraladı: "Bu projeye her yaş grubundan insanların iklim değişikliği alanındaki farkındalıklarını anket yoluyla ölçerek başladık. Şunu gördük ki insanlar için küresel iklim değişikliği dünyamız için sorun olarak görülmekte ancak harekete geçmek için bir yol aramakta. Yapacağımız proje öyle bir yol ortaya koymalıydı ki yaşamın her alanında kolayca insanlara ulaşabilsin. Okul ortamında en çok tüketilen malzeme olan kağıt, öğrencilerimiz için dikkat çekici bir sorun olarak karşımıza çıktı ve buradan yola çıkarak okul paydaşlarımızla bunu çözmeye odaklandık. Sunumlar yaparak öğrenci ve aileleri çalışmanın bir parçası haline getirdik. Elde ettiğimiz sonuç ise insan kaynaklı çevre sorunlarına insan kaynaklı çevreci faaliyetlerle çözüm bulmak oldu."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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