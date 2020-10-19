Öğretmen dizisinin 6. son bölümünde; Ortaya çıkan “Avcı” bilgisi yüzünden artık zan altında olanlar Küçükkapı Lisesi öğretmenleridir. İçeride 12A sınıfının can güvenliği ise tek bir öğrencinin yanlış bir hareketiyle yeniden tehlike altındadır.

ÖĞRETMEN 7.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dışarıda öğretmenler birbirlerini yerken, 12A sınıfından bir öğrenci ise bir öğretmen hakkında geri dönüşü olmayan bir suçlama yapmak üzeredir.

Zeynep de kendini tehdit eden öğretmeni bulmak için Küçükkapı Lisesi’ne gelmiştir. Yılmaz ise Akif’in oyununu bozmak için Zeynep ile iş birliği yapmak ister.