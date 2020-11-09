Öğretmen dizisi 8. yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Büyük heyecanın yaşandığı son bölüm sonrası 9. bölüm fragmanı da merak konusu oldu. Öğretmen dizisi 9. bölümüyle birlikte final yapacak. Peki Öğretmen 9. final bölümü fragmanı yayınlandı mı? Öğretmen 8. son bölümde neler oldu?

ÖĞRETMEN 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taner’le yüzleşmesinden sonra Akif, kendine olan güvenini tamamen kaybetmiştir. Artık görev Akif’tedir. Akşam sekize kadar hem kendini hem de öğrencilerini yaptıklarında haklı olduğuna ikna etmelidir. Fakat kendi hafızasına bile güvenemiyorken bunu nasıl başaracaktır? Sonunda her şeyi hatırlamayı başaran Zeynep ise Akif’e, onu ikna edebilmek için zamanında ulaşabilecek midir?



ÖĞRETMEN 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!