Öğretmen adaylarının merakla beklediği atama tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı - MEB tarafından ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda 20 bin öğretmen alımıyla ilgili müjdeyi vermişti. Erdoğan'ın müjdesi sonrası öğretmen adayları, 20 bin öğretmen alımıyla ilgili tarihleri araştırmaya başladı.

Peki; 20 bin öğretmen alımı ne zaman? İşte MEB tarafından ilan edilen tarihler...

20 BİN ÖĞRETMEN ALIMI NE ZAMAN?

20 bin öğretmen alımı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından tarafından yapılan açıklamayla ilan edildi.

İşte MEB tarafından yapılan açıklama:

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvurularda, adayların atanacakları alanlara göre, 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacak.

Alanlar bazında kontenjanlar, eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmalarının tamamlanacağı 9 Kasım 2018 tarihinden sonra belirlenecek.



Buna göre sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin duyuru daha sonra ilan edilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMINA İLİŞKİN TAKVİM

İşlem Tarih Ön başvuru alınması Sözlü sınav merkezlerinin ilanı Sınav merkezi tercihlerinin alınması 19/11/2018 23/11/2018 Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 03/12/2018 Sözlü sınavların yapılması 10/12/2018 31/12/2018

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