Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmen atama takvimi son durum 2022: Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman yapılacak?

Öğretmen atamaları için heyecanlı bekleyiş sürerken gözler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz aylarda beklenen atamaların 2022 yılında gerçekleştirileceğini belirtirken öğretmen adayları öğretmen ataması branş ve kadro dağılımı ve ön başvuru tarihleri araştırmaya başladı. İşte, öğretmen ataması hakkında merak edilenler…

  • 01
    Öğretmen atama takvimi SON DURUM | 2022 Öğretmen ataması olacak mı? Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu yıl öğretmen atamasının yapılacağının müjdesini vermişti. Özer “Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak.” ifadelerini kullanmıştı. Ümitlendiren açıklamanın ardından eğitim fakültesi mezunu öğretmen adayları 2022 öğretmen atamasının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Sözleşmeli öğretmen atamaları Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yapılacak duyuru sonrasında gerçekleştirilecek. İşte, öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı ve konuyla ilgili merak edilen bilgiler…
  • 02
    Öğretmen atama takvimi SON DURUM | 2022 Öğretmen ataması olacak mı? Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

    EK ATAMA OLACAK MI?

    Milli Eğitim BakanI Mahmut Özer öğretmen ataması olacıağını katıldığı bir televizyon programında duyurmuştu. Bakan Özer konuyla iligli, "Öğretmen ataması mutlaka olacak. Bunu daha önceki televizyon programlarında açıklamıştım. Üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Dün Cumhurbaşkanımız da Kabine Toplantısı'ndan sonra 3 bin tane anaokulu 40 bin yeni ana sınıfı yapılması ile ilgili açıklamada bulundu. Elbette ki bu alanda ağırlık okul öncesi eğitime verilecek ama diğer alanlarda da mutlaka öğretmen alımı gerçekleşecek. Umut ediyoruz ki kısa süre içerisinde bunu kamuoyu ile paylaşacağız, takvimi de paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
  • 03
    Öğretmen atama takvimi SON DURUM | 2022 Öğretmen ataması olacak mı? Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

    2022 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Eğitim BakanI Mahmut Özer katıldığı bir televizyon programında 2022 öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu yıl öğretmen atamasını için çalışmaların sürdüğünü dile getiren  Bakan Özer’in açıklaması şu şekilde; “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” 
  • 04
    Öğretmen atama takvimi SON DURUM | 2022 Öğretmen ataması olacak mı? Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

    2022 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    2021 yılı öğretmen atama takvimi Mart ayında ilan edilmişti. 2022 yılı atama takviminin ise Nisan ayında açıklanması ön görülürken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
  • 05
    Öğretmen atama takvimi SON DURUM | 2022 Öğretmen ataması olacak mı? Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

    MEB ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

    Öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı atama takviminin yayınlanmasının ardından netlike kazanacak. Ocak ayında gerçekleştirilen 15 bin öğretmen atamasının brans dağılı şu şekilde:

    Sınıf öğretmenliği - 2 bin 175 kişi

    Özel eğitim öğretmenliği - Bin 755

    Okul öncesi öğretmenliği - Bin 302

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.