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Gözler MEB'e çevrildi! Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra eğitim öğretim yılının işleyişi hakkında Bakan Özer’den açıklama geldi. Hal böyle olunca vatandaşın gündeminde öğretmen atamaları da yer aldı. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak 2023? Kadro ve branşlar açıklandı mı, deprem bölgesine atama olacak mı? İşte detaylar...

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  • Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak 2023? Kadro ve branşlar açıklandı mı, deprem bölgesine atama olacak mı?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in "Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Bütçesiyle ilgili gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır" açıklamalarından sonra vatandaşlar arama motorlarında “Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak 2023? Kadro ve branşlar açıklandı mı, deprem bölgesine atama olacak mı?" sorularının yanıtlarını araştırır oldu. İşte detaylar...
  • Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak 2023? Kadro ve branşlar açıklandı mı, deprem bölgesine atama olacak mı?

    ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı en son geçtiğimiz eylül ayında 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan törende atamalar tamamlandı. Konuyla ilgili Bakan Özer, katıldığı bir canlı yayında açıklamalar yaptı.
  • Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak 2023? Kadro ve branşlar açıklandı mı, deprem bölgesine atama olacak mı?

    AİLESİ AFET BÖLGESİNDE OLAN ÖĞRETMENLER

    Bakan Özer: "Ailesi afet bölgesinde olan diğer illerdeki öğretmenler için, o öğretmenlerimizin hepsini idari izinli sayıyoruz şu anda. Aynı zamanda psikososyal destekle ilgili de o öğretmenlerimize her gün destek veriyoruz. Bakanlığımızın tüm imkanları öğretmenlerimizin hizmetinde." ifadelerini kullandı.
  • Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak 2023? Kadro ve branşlar açıklandı mı, deprem bölgesine atama olacak mı?

    ÖĞRETMEN ATAMALARI HAKKINDA

    Öğretmen atamaları hakkında Bakan Özer, "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Bütçesiyle ilgili gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır. " dedi.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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