AİLESİ AFET BÖLGESİNDE OLAN ÖĞRETMENLER

Bakan Özer: "Ailesi afet bölgesinde olan diğer illerdeki öğretmenler için, o öğretmenlerimizin hepsini idari izinli sayıyoruz şu anda. Aynı zamanda psikososyal destekle ilgili de o öğretmenlerimize her gün destek veriyoruz. Bakanlığımızın tüm imkanları öğretmenlerimizin hizmetinde." ifadelerini kullandı.